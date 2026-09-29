Cientos de tiburones podrían llegar a la costa tras el varamiento de una ballena

El 28 de septiembre, el cadáver de una ballena jorobada de unos 20 pies quedó varado en City Beach, en Perth, Australia. Poco después, atraídos por el olor, grandes tiburones blancos se acercaron a la orilla.

El fotógrafo de naturaleza británico Tom Kavanagh filmó a dos grandes tiburones blancos nadando en aguas poco profundas. El fotógrafo de 36 años comentó que, debido al día festivo, muchas personas se reunieron en la playa para observar a los animales salvajes.

Surf Life Saving WA recibió el aviso sobre la ballena alrededor de las 7:30. Según Gemma Sharp, directora de Whale Watch Western Australia, varios tiburones, incluido un gran tiburón tigre, ya habían comenzado a alimentarse de la ballena mientras estaba en el mar. Señaló que, incluso después de retirar el cadáver, el olor y la grasa que quedan en la arena podrían atraer a cientos de tiburones durante mucho tiempo.

El helicóptero de rescate Westpac registró la presencia de varios grandes tiburones blancos en la zona. Más tarde, los rescatistas vieron tres grandes tiburones blancos de unos 13 pies de largo a unos 15 metros de la orilla.

Tras esto, el alcalde de Cambridge, Gary Mack, cerró la playa entre Swanbourne y Floreat. Se recomendó a los residentes y turistas no entrar al agua ni llevar a sus perros a la zona. Está previsto retirar el cadáver de la ballena con un vehículo especial y enviarlo a un vertedero.

El incidente ocurrió poco después de que Greg O'Neill, de 63 años, muriera tras el ataque de un gran tiburón blanco el 18 de septiembre en Sorrento Beach. Kavanagh también filmó un tiburón cobrizo cerca de Scarborough Beach, mientras algunos nadadores y surfistas aún estaban en el agua.