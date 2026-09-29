El Samsung Galaxy S27 Ultra prescinde del zoom óptico 3x

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El Samsung Galaxy S27 Ultra prescinde del zoom óptico 3x

Samsung planea realizar cambios importantes en la configuración de las cámaras de sus futuros smartphones insignia. Según información de expertos, el Samsung Galaxy S27 Ultra, uno de los modelos más populares, prescindirá por completo del tradicional teleobjetivo 3x. Se espera que este cambio transforme el enfoque de la compañía en tecnología de fotografía móvil y ofrezca nuevas posibilidades a los usuarios. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según Ice Universe, el dispositivo de nueva generación implementará un mecanismo que pasa directamente del zoom óptico 1x de la cámara principal al teleobjetivo 5x. De este modo, no se mantendrá el modo de zoom óptico 3x dedicado. Esta decisión podría estar relacionada con la necesidad de optimizar aún más la estructura interna y los módulos ópticos del buque insignia.

Capacidades de la cámara y nuevos sensores

Técnicamente, la cámara principal del nuevo Samsung Galaxy S27 Ultra adoptará un sensor ISOCELL HP6 especial. Este componente es una versión HPC adaptada específicamente para los flagships de Samsung, y se espera que mejore aún más la calidad de las imágenes. Al mismo tiempo, el teleobjetivo 5x permanecerá sin cambios, conservando el mismo sensor y la misma apertura f/2.9 que los modelos de la generación anterior.

Los expertos señalan que esta redistribución de las capacidades ópticas del dispositivo afectará el proceso de captura de objetos distantes en el uso diario. La eliminación del zoom intermedio 3x podría llevar a un mayor protagonismo de las funciones de zoom digital o a una mayor dependencia de las capacidades de alta resolución del sensor principal.

Cambios en la gama de colores

Además de la óptica de las cámaras, los ingenieros de Samsung están trabajando en algoritmos de procesamiento de imágenes. Según información preliminar, la cámara del Galaxy S27 Ultra se distinguirá por una reproducción de color más cálida. Si los modelos anteriores, como el Galaxy S26 Ultra, ofrecían imágenes con tonos relativamente fríos, la temperatura de color en el nuevo smartphone se desplazará notablemente hacia tonos más cálidos.

Esta diferencia es especialmente notable al comparar la misma escena tomada con diferentes dispositivos. Este cambio en la gama de colores ayudará a que las tomas luzcan más naturales y atractivas, ya que los usuarios suelen preferir colores más cálidos y vivos.

Aunque Samsung aún no ha hecho una declaración oficial al respecto, la información de los expertos indica claramente las direcciones principales de los futuros dispositivos insignia. Para los entusiastas de la tecnología, estos cambios se consideran un paso importante en el mundo de la fotografía móvil.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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