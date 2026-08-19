El exministro de Defensa ucraniano lanza un polémico llamado electoral

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El exministro de Defensa ucraniano lanza un polémico llamado electoral

Una declaración provocó una inesperada y auténtica conmoción en la élite política ucraniana: Mykhailo Fedorov, recientemente cesado como ministro de Defensa, llamó abiertamente a crear un mecanismo para elegir a los dirigentes del Estado incluso en tiempos de guerra. ¿Cuál es realmente el objetivo de este exministro, que plantea la cuestión del relevo en el poder bajo la ley marcial y critica duramente la política de nombramientos?

«¿Y si la guerra dura otros tres años?»: la pregunta clave de Fedorov

En un mensaje en video difundido el 18 de agosto, Mykhailo Fedorov afirmó que es peligroso vincular indefinidamente la democracia ucraniana al fin de la guerra. A su juicio, en esta situación el calendario electoral acabaría siendo fijado de facto por el Kremlin:

«Si la guerra continúa uno, dos o tres años más, ¿tendrá Rusia derecho a decidir cuándo podrán los ucranianos elegir a sus propios gobernantes? Estoy convencido de que no. ¡La democracia no debe convertirse en rehén de Rusia!», declaró Mykhailo Fedorov.

Fedorov reconoce que el voto de los militares en el frente, de millones de refugiados y de los habitantes de las regiones fronterizas es sumamente complejo. No obstante, subraya que Ucrania puede lograr lo que parece imposible y que es necesario desarrollar un mecanismo legal adecuado.

La declaración de Fedorov y los cambios radicales en la política ucraniana

Orientación

Problemas y críticas

Postura de Fedorov / Detalles

La cuestión electoral

Las elecciones están prohibidas debido a la ley marcial

Crear un mecanismo electoral seguro incluso si la guerra continúa

Política de nombramientos

El riesgo de priorizar la «lealtad personal» sobre el profesionalismo

La eficacia y las capacidades deben ser prioritarias en los nombramientos

Motivos de la dimisión

Desacuerdo con el Estado Mayor (disputa con Oleksandr Syrsky)

Dejó el ministerio en julio de 2026; Syrsky también fue destituido y reemplazado por Mykhailo Drapaty

Próximo paso

No ha revelado sus ambiciones presidenciales

El mayor llamado político a celebrar elecciones realizado por una figura de alto rango desde 2022

«No la lealtad personal, sino el profesionalismo»: un duro golpe al sistema de gobierno

La agencia Reuters señala que la intervención del exministro de Defensa constituye un serio ataque dirigido no solo contra las elecciones, sino también contra la gestión del Estado ucraniano y su política de nombramientos.

«Es extremadamente peligroso para el Estado que en la sociedad se extienda la idea de que, al nombrar a alguien para un cargo, el criterio principal no es el profesionalismo del candidato, sus resultados ni su capacidad para transformar el país, sino su “lealtad personal al sistema”», declaró Mykhailo Fedorov.

Aunque Fedorov aún no ha anunciado abiertamente su participación en las próximas elecciones presidenciales, sus declaraciones contundentes parecen indicar la aparición de una nueva fuerza opositora y de un líder político fuerte en la escena ucraniana.

¿Crees que celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias en Ucrania mientras continúa la guerra sería una decisión acertada, o debilitaría la situación en el frente?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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