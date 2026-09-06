El Fiscal General de Ucrania desapareció misteriosamente — ¿Dónde está Ruslan Kravchenko?

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El Fiscal General de Ucrania desapareció misteriosamente — ¿Dónde está Ruslan Kravchenko?

Un escándalo sin precedentes y una verdadera historia de detectives han ocurrido en el sistema político y judicial de Ucrania. El Fiscal General del país, Ruslan Kravchenko, desapareció repentinamente sin dejar rastro tras conocerse que las autoridades anticorrupción habían iniciado una investigación sobre el supuesto «patrocinio» (krishevaniye) de grandes centros de llamadas fraudulentos por parte de empleados de su oficina. Según el reconocido periodista de investigación Mykhailo Tkach, del medio «Ukrainskaya Pravda» (UP), el alto funcionario ingresó al distrito gubernamental protegido de Kiev el 4 de septiembre y desde entonces nadie lo ha visto.

Entró al distrito gubernamental y no regresó: la misteriosa desaparición del Fiscal General

La información difundida por el periodista Mykhailo Tkach a través de su canal de Telegram el 5 de septiembre causó gran confusión en los círculos políticos de Kiev:

  • No se puede localizar al jefe de la oficina: «Desde anoche, nadie puede encontrar al Fiscal General de Ucrania, Ruslan Kravchenko. Entró al distrito gubernamental en un vehículo oficial y desde entonces nadie lo ha visto», escribe Tkach;

  • Zona de régimen especial: El distrito gubernamental se considera el perímetro más protegido del país, donde cada paso está bajo control. La desaparición del Fiscal General dentro de una zona tan segura le da al caso un tono aún más sospechoso y misterioso;

  • Interrupción de la comunicación: Kravchenko no solo no apareció en su lugar de trabajo, sino que no se ha comunicado con nadie, incluidos sus allegados y los empleados de su oficina.

El escándalo de los centros de llamadas y la negación de los registros

Detrás de esta desaparición se esconden las redes financieras falsas generalizadas en Ucrania y los intereses de altos funcionarios:

  • Red criminal corrupta: El 4 de septiembre, se publicó información oficial sobre el inicio de una investigación por parte de los organismos anticorrupción de Ucrania sobre la protección y el patrocinio de grandes centros de llamadas dedicados a actividades fraudulentas en la oficina del Fiscal General;

  • Negación antes de la desaparición: Lo interesante es que, apenas unas horas antes de su desaparición, Ruslan Kravchenko había negado rotundamente todos los informes sobre registros en su oficina, calificándolos de rumores infundados;

  • El surgimiento de una amenaza real: Sin embargo, tras las pruebas publicadas por los organismos investigadores, se supone que el Fiscal General se vio obligado a esconderse inmediatamente para evitar responsabilidades.

Riesgo de destrucción de pruebas y obstáculos para la investigación

Las investigaciones periodísticas sugieren que la huida del Fiscal General podría paralizar todo el sistema:

  • El silencio de los empleados: En opinión de Mykhailo Tkach, tras la huida del Fiscal General, es poco probable que sus subordinados cooperen ahora con los organismos investigadores para revelar la verdad;

  • Posibilidad de destrucción de pruebas: Los investigadores suponen que Kravchenko, mientras se esconde, podría estar ocupado destruyendo (limpiando) documentos importantes y rastros digitales relacionados con esta red corrupta;

  • Crisis en el alto gobierno: En tiempos de guerra, el hecho de que el máximo responsable de la aplicación de la ley del país esté en el centro de un conflicto criminal de este nivel y se dé a la fuga ha sido un golpe extremadamente duro para la reputación de los líderes de Kiev tanto en el ámbito internacional como dentro del país.

¿Por qué cree que el Fiscal General de Ucrania, Ruslan Kravchenko, desapareció precisamente dentro del distrito gubernamental? ¿Logró salir del país o se esconde bajo la fuerte protección de altos círculos? ¿Puede este evento ser una verdadera prueba para la lucha contra la corrupción en Ucrania? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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