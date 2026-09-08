En la India, una familia incinera a su hijo, pero luego lo encuentran vivo en prisión

Una situación inesperada ocurrió para una familia en la India. Sus seres queridos, pensando que Ravi Kumar, de 35 años, había fallecido, incineraron su cuerpo. Sin embargo, unas semanas después, se supo que Ravi estaba vivo y detenido en prisión.

Ravi desapareció el 5 de agosto en la India de su casa. Preocupada, su familia informó a la policía. Más tarde, las autoridades les mostraron fotos de un cuerpo en avanzado estado de descomposición encontrado en una zona pantanosa.

Aunque el rostro del cuerpo estaba irreconocible, los familiares lo identificaron por su ropa y creyeron que era Ravi. Su hermano Amandeep dijo: « Aunque su rostro estaba irreconocible, lo reconocimos por su ropa » dijo.

Posteriormente, la familia incineró el cuerpo el 13 de agosto. El 15 de agosto, se llevó a cabo una ceremonia en su memoria en la ciudad de Kapurthala, en el estado de Punyab.

Sin embargo, el 2 de septiembre, la familia recibió una llamada de la prisión central de Kapurthala. El personal informó que Ravi estaba vivo y que había sido encarcelado el mismo día de su desaparición.

Amandeep dijo que la familia sintió tanto sorpresa como alivio ante esta noticia.

Ravi explicó que fue detenido por la policía el 5 de agosto por vagar sin rumbo por la calle y que fue llevado a prisión esa misma noche. Un alto oficial de policía dijo que fue arrestado por delitos que permiten la libertad bajo fianza y que estaba bajo custodia.

Como nadie acudió a pagar su fianza, el personal de la prisión contactó a su familia. Sus parientes del pueblo de Kadupur fueron a la prisión al día siguiente y confirmaron que el detenido era realmente Ravi Kumar.

Ahora, surge otra pregunta misteriosa para la policía: ¿de quién es realmente el cuerpo que la familia incineró?

El portavoz de la policía, el DSP Shital Singh, informó que los investigadores están trabajando con el cuerpo no identificado. No hay reportes de personas desaparecidas que coincidan ni pistas claras.

Dijo que en esta etapa no es posible realizar pruebas de ADN. Por ello, los expertos analizan otras pruebas técnicas, incluyendo los datos de las torres de telefonía móvil de la zona pantanosa de Kanjli.

La policía anunció que citará a los familiares de Ravi para interrogarlos como parte de la investigación. La identificación del cuerpo sigue en curso.