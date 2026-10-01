Samu Aghehowa: «Por culpa de la lesión, no pude ver los partidos del Mundial 2026»

·8·Deportes
Samu Aghehowa: «Por culpa de la lesión, no pude ver los partidos del Mundial 2026»

El delantero del FC Porto, Samu Aghehowa, se sinceró sobre la grave lesión de rodilla que le impidió participar con la selección de España en la Copa del Mundo y cómo afectó a su estado mental. El jugador de 22 años pasó por un arduo proceso de recuperación de 223 días tras una rotura de ligamentos cruzados, lo que puso un freno repentino a su excelente estado de forma de la temporada. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista concedida al programa de radio El Larguero, el jugador habló detalladamente sobre esta dura prueba y la presión psicológica que conllevó. Resulta que la lesión ocurrió justo cuando su debut con la selección nacional bajo el mando de Luis de la Fuente estaba cerca, truncando así un gran sueño de su infancia.

Una recuperación de 223 días que pareció un año bisiesto

Aghehowa asegura que la lesión fue un duro golpe no solo para su físico, sino también para su salud mental. A pesar de ello, no ocultó su alegría por haber superado los momentos difíciles y haber vuelto a los terrenos de juego. Con el apoyo del cuerpo médico del FC Porto y de sus seres queridos, logró superar esos días oscuros.

«Gracias a Dios, este calvario ha quedado atrás. Lo más importante es que me vuelvo a sentir futbolista», declaró el delantero. Según cuenta, desde que jugaba en las categorías inferiores del Granada, se había marcado el objetivo de participar en el próximo Mundial, y fue muy doloroso estar tan cerca de lograrlo y perderlo después.

El sufrimiento mental de no poder ver los partidos

El delantero admitió que no pudo ver los partidos del Mundial debido a la lesión. Según relata, mientras su madre veía los partidos en la planta baja de su casa en Sevilla, él se quedaba arriba, incapaz de mirar la pantalla. Cada vez que veía un partido, se imaginaba a sí mismo allí, lo cual le resultaba una carga emocional muy pesada.

El jugador, que al principio rechazaba las invitaciones de sus amigos para ver los partidos juntos, explicó que solo con el paso del tiempo empezó a aceptar la realidad. No fue hasta su llegada a Portugal cuando empezó a seguir los resultados, ya que era imposible evitar los partidos por completo.

Actualmente, Samu Aghehowa ha dejado atrás todas las dificultades y tiene la intención de recuperar plenamente su ritmo de juego y centrarse en sus actuaciones con el club. Para el jugador, que está listo para volver a mostrar sus mejores cualidades en el FC Porto, estas pruebas han sido una gran lección de vida.

Samu AghehowaFC PortoSelección EspañolaCopa del MundoNoticias de Fútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Aymeric Laporte habla sobre sus éxitos con España y su cambio de selecciónAymeric Laporte habla sobre sus éxitos con España y su cambio de selección29 septiembre 12:54Lamine Yamal habla sobre las falsas noticias y la presión mediáticaLamine Yamal habla sobre las falsas noticias y la presión mediática22 septiembre 23:15Mauricio Pochettino lamenta la controversia por la tarjeta roja en la selección de EE. UU.Mauricio Pochettino lamenta la controversia por la tarjeta roja en la selección de EE. UU.26 septiembre 11:34Thomas Tuchel califica la derrota ante Argentina como una torturaThomas Tuchel califica la derrota ante Argentina como una tortura17 septiembre 12:39Thomas Tuchel lamenta no haber probado el césped tras la victoria en MéxicoThomas Tuchel lamenta no haber probado el césped tras la victoria en México16 septiembre 09:11«¡Marcará 1000 goles!»: Carragher hace una declaración sensacional tras el partido de Haaland«¡Marcará 1000 goles!»: Carragher hace una declaración sensacional tras el partido de Haaland9 septiembre 21:08
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov