Samu Aghehowa: «Por culpa de la lesión, no pude ver los partidos del Mundial 2026»

El delantero del FC Porto, Samu Aghehowa, se sinceró sobre la grave lesión de rodilla que le impidió participar con la selección de España en la Copa del Mundo y cómo afectó a su estado mental. El jugador de 22 años pasó por un arduo proceso de recuperación de 223 días tras una rotura de ligamentos cruzados, lo que puso un freno repentino a su excelente estado de forma de la temporada. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista concedida al programa de radio El Larguero, el jugador habló detalladamente sobre esta dura prueba y la presión psicológica que conllevó. Resulta que la lesión ocurrió justo cuando su debut con la selección nacional bajo el mando de Luis de la Fuente estaba cerca, truncando así un gran sueño de su infancia.

Una recuperación de 223 días que pareció un año bisiesto

Aghehowa asegura que la lesión fue un duro golpe no solo para su físico, sino también para su salud mental. A pesar de ello, no ocultó su alegría por haber superado los momentos difíciles y haber vuelto a los terrenos de juego. Con el apoyo del cuerpo médico del FC Porto y de sus seres queridos, logró superar esos días oscuros.

«Gracias a Dios, este calvario ha quedado atrás. Lo más importante es que me vuelvo a sentir futbolista», declaró el delantero. Según cuenta, desde que jugaba en las categorías inferiores del Granada, se había marcado el objetivo de participar en el próximo Mundial, y fue muy doloroso estar tan cerca de lograrlo y perderlo después.

El sufrimiento mental de no poder ver los partidos

El delantero admitió que no pudo ver los partidos del Mundial debido a la lesión. Según relata, mientras su madre veía los partidos en la planta baja de su casa en Sevilla, él se quedaba arriba, incapaz de mirar la pantalla. Cada vez que veía un partido, se imaginaba a sí mismo allí, lo cual le resultaba una carga emocional muy pesada.

El jugador, que al principio rechazaba las invitaciones de sus amigos para ver los partidos juntos, explicó que solo con el paso del tiempo empezó a aceptar la realidad. No fue hasta su llegada a Portugal cuando empezó a seguir los resultados, ya que era imposible evitar los partidos por completo.

Actualmente, Samu Aghehowa ha dejado atrás todas las dificultades y tiene la intención de recuperar plenamente su ritmo de juego y centrarse en sus actuaciones con el club. Para el jugador, que está listo para volver a mostrar sus mejores cualidades en el FC Porto, estas pruebas han sido una gran lección de vida.