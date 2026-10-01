Presentado el flagship Huawei Mate 90 Pro Max con cámara modular

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Presentado el flagship Huawei Mate 90 Pro Max con cámara modular

Según el sitio de noticias Zamin.uz, citando a ixbt.com, la nueva serie de smartphones insignia de Huawei ha sido presentada oficialmente en China, incluyendo el Huawei Mate 90 Pro Max con capacidades avanzadas. Este dispositivo marca un paso importante en las tecnologías de fotografía móvil, llamando la atención con su cámara externa modular única que despierta gran interés entre los entusiastas de la fotografía móvil. Así lo informa Ixbt.com informa .

Capacidades de la cámara externa modular

Según la información de ixbt.com, la principal característica del nuevo Huawei Mate 90 Pro Max es su inusual cámara externa modular llamada Ruiying Z10. Diseñado para la edición especial Collector’s Edition, este accesorio está equipado con un sensor RYYB de 1 pulgada, zoom óptico continuo de 10x y una lente con una distancia focal de 24–240 mm. Además, su apertura varía de f/2.0 a f/4.5, ofreciendo una comodidad sin precedentes en un smartphone para capturar objetos lejanos.

La cámara principal integrada en el smartphone también cuenta con altas especificaciones tecnológicas. Utiliza un sensor RYYB de 50 megapíxeles de 1/1,28 pulgadas con estabilización óptica y una apertura variable de f/1.4–f/4.0. Además, incluye una cámara ultra gran angular de 40 megapíxeles y un teleobjetivo periscópico de 200 megapíxeles con estabilización óptica, que permiten un zoom óptico de 4x, un zoom de calidad óptica de 8x y un zoom digital de 100x. La reproducción del color está a cargo de la tercera generación de la cámara Red Maple.

Pantalla, batería y especificaciones técnicas

El dispositivo está equipado con una pantalla OLED de doble capa de 6,9 pulgadas con una resolución de 2848×1320 píxeles. Gracias a la tecnología LTPO, esta pantalla admite una tasa de refresco de 1 a 120 Hz y alcanza un brillo máximo local de hasta 12 000 nits. Esto garantiza una claridad y brillo extremos en las imágenes, incluso bajo la luz solar directa.

El smartphone integra una batería de 6800 mAh, compatible con carga rápida por cable de 100 W y carga inalámbrica de 50 W. Las versiones con 16 GB de RAM están equipadas con el potente procesador Kirin 9050 Pro y el dispositivo funciona con el sistema operativo HarmonyOS 7.

El cuerpo cuenta con protección total contra humedad y polvo según los estándares IP68 e IP69. Según las fuentes, la venta de todos los dispositivos de la serie Huawei Mate 90 comenzó en el mercado chino inmediatamente después de la presentación.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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