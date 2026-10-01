Un hecho sin precedentes en un tribunal de EE. UU.: se demuestra la inocencia de un hombre condenado a muerte

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Un hecho sin precedentes en un tribunal de EE. UU.: se demuestra la inocencia de un hombre condenado a muerte

Uno de los casos más sonados y prolongados en la historia del sistema judicial de EE. UU. ha llegado a un giro inesperado. En el estado de Utah, un hombre acusado de un delito grave y que esperaba la ejecución de su pena de muerte durante 41 años fue puesto en libertad bajo fianza.

El destino del recluso, que pasó más de la mitad de su vida tras las rejas bajo la amenaza constante de ejecución, cambió radicalmente gracias a la pericia genética moderna.

El asesinato de 1985 y una prueba genética tardía

Según los detalles del caso, el ciudadano fue declarado culpable de un brutal asesinato cometido en 1985 y sentenciado a la pena máxima: la muerte. Debido a que la criminalística de aquella época no estaba tan desarrollada como hoy, la decisión judicial permaneció vigente durante décadas.

Sin embargo, nuevas investigaciones judiciales y revisiones realizadas con tecnologías avanzadas abrieron el camino para que se hiciera justicia:

  • Revisión de pruebas materiales: Las pruebas biológicas conservadas de la escena del crimen fueron sometidas a un análisis de ADN moderno.

  • Incompatibilidad absoluta: Los resultados del análisis demostraron que los rastros de ADN encontrados en la escena del crimen no coincidían en absoluto con el perfil genético de la persona que llevaba 41 años encarcelada.

  • El camino a la libertad: Basándose en esta prueba irrefutable, el tribunal ordenó la liberación del recluso bajo fianza.

Errores judiciales y preguntas sobre el sistema

Este suceso ha reavivado intensos debates en la opinión pública estadounidense y entre los defensores de los derechos humanos sobre la aplicación de la pena de muerte.

La inocencia de una persona que pasó cuatro décadas en el «corredor de la muerte» demuestra no solo que la justicia llegó tarde, sino también cuán alto es el riesgo de que personas inocentes sean condenadas a la pena máxima debido a errores judiciales. Actualmente, la fiscalía local y los órganos de investigación están preparando las conclusiones legales finales sobre este caso.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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