Argelia podría imponer la pena de muerte por secuestro de niños e incendios provocados

La cámara baja del parlamento de Argelia aprobó modificaciones al Código Penal que endurecen las penas por delitos graves. Las nuevas normas contemplan la pena de muerte para crímenes como el incendio provocado y el secuestro de menores.

El proyecto de ley fue redactado tras los grandes incendios forestales ocurridos en el país a finales de agosto. Según datos oficiales, 12 personas fallecieron en los incendios en las regiones orientales de Argelia entre el 27 y el 30 de agosto.

Según las nuevas enmiendas, la pena máxima también podrá aplicarse por incendiar intencionadamente bosques y campos, así como por la destrucción deliberada de bienes públicos o privados en el marco de ciertos delitos graves.

Además, se establece la pena de muerte por el secuestro de un niño, independientemente del método utilizado. Si el delito va acompañado de tortura, agresión sexual o trato cruel, la pena se agrava.

El proyecto de ley también estipula que no se aplicarán las circunstancias atenuantes previstas en el Código Penal a las personas declaradas culpables de estos delitos.

Sin embargo, las enmiendas aún no han entrado en vigor. El documento debe ser aprobado primero por la cámara alta del parlamento, el Consejo de la Nación, no por dos tercios, sino por tres cuartas partes de los votos y posteriormente ser firmado por el presidente y publicado en el boletín oficial.

Como dato, aunque la pena de muerte se mantiene en la legislación argelina, no se han llevado a cabo ejecuciones en el país desde 1993.