Ramzan Kadyrov recibió el rango de general de ejército y la boina roja de las fuerzas especiales

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Ramzan Kadyrov recibió el rango de general de ejército y la boina roja de las fuerzas especiales

El líder de Chechenia Ramzan Kadyrov ha obtenido uno de los rangos más altos del sistema militar ruso. Por decreto del presidente ruso Vladímir Putin, Kadyrov fue ascendido al rango militar supremo de «general de ejército» y recibió la boina roja (krapoviy), símbolo de las unidades especiales.

Según la agencia TASS, durante una ceremonia solemne celebrada en Grozni, este decreto presidencial fue ejecutado personalmente por Viktor Zolotov, comandante en jefe de la Guardia Nacional de Rusia (Rosgvardia).

El rango supremo y el símbolo de las fuerzas especiales

Durante la ceremonia, Viktor Zolotov entregó al líder checheno las charreteras de general de ejército y la boina roja, considerada un honor para las unidades especiales:

  • General de ejército: Es el rango de oficial más alto en el sistema de las Fuerzas Armadas rusas (después del de mariscal).

  • Entrega de la boina roja: En su discurso, el jefe de la Rosgvardia destacó que este tocado ocupa un lugar extremadamente importante en las tradiciones de las fuerzas especiales.

«Como agradecimiento por sus servicios en el desarrollo de las unidades de fuerzas especiales y de las tropas de la Guardia Nacional en general, se decidió entregar al general de ejército Kadyrov este símbolo fundamental de las fuerzas del orden», declaró Viktor Zolotov.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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