¡El expresidente armenio Robert Kocharyan y sus hijos han sido arrestados!

La mañana del 25 de agosto, un nuevo gran terremoto sacudió la vida política de Armenia. El expresidente del país, de 71 años, Robert Kocharyan fue detenido, trasladado al Comité Anticorrupción y se le imputaron cargos penales oficialmente.

El abogado Aram Orbelyan y la portavoz del comité especial, Marina Oganjanyan, confirmaron que se están llevando a cabo registros a gran escala y procedimientos de investigación en los domicilios del exjefe de Estado y de su hijo, Levon Kocharyan, diputado del bloque opositor «Armenia», así como en decenas de otras direcciones.

Acusaciones de la fiscalía: Abuso de poder y lavado de dinero

La Fiscalía General de Armenia abrió un caso contra el expresidente por delitos graves:

Cargos de la acusación: Se inició una causa penal contra Kocharyan por abuso de autoridad, recepción de sobornos a gran escala y legalización ilegal de fondos masivos (lavado de dinero);

Persecución penal familiar: Por decisión del fiscal, también se inició una persecución penal contra otro hijo del expresidente, Sedrak Kocharyan y otras 8 personas;

Versión de la investigación: Se sospecha que Kocharyan, durante su presidencia entre 1998 y 2008, en complicidad con otros, transfirió ilegalmente valiosos bienes estatales a empresas y personas cercanas sin subastas y a precios muy inferiores al valor de mercado.

Disputa con Pashinyan y acusaciones de venganza política

Este impactante arresto no ocurrió en un momento casual:

Batalla verbal en el Parlamento: Apenas un día antes del arresto del expresidente, se produjo una tensa discusión en el Parlamento entre su hijo Levon Kocharyan y el Primer Ministro Nikol Pashinyan . Pashinyan acusó a la familia Kocharyan de «saquear la riqueza del pueblo», enfatizando que no permitiría que millones fueran heredados;

Posición de la oposición: La oficina de Robert Kocharyan condenó enérgicamente el arresto, calificándolo como un nuevo ataque político del gobierno actual contra el expresidente y su familia.

La compleja historia política de Kocharyan

Estos procesos judiciales no son los primeros para Robert Kocharyan:

Eventos de 2018: Kocharyan, quien gobernó Armenia de 1998 a 2008, fue arrestado en 2018 por reprimir por la fuerza las protestas postelectorales que dejaron 10 muertos y por intentar derrocar el orden constitucional, aunque más tarde el Tribunal Constitucional detuvo el caso;

Líder de la oposición: En 2021, lideró el bloque opositor «Armenia», obteniendo 12 escaños en el Parlamento;

Privación de inmunidad: En junio de este año, la Comisión Electoral Central autorizó oficialmente su procesamiento penal.

Se espera que la apertura de un nuevo frente por parte de las fuerzas del orden armenias contra el exjefe de Estado tense aún más el clima político interno.