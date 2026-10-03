«Un gran peligro para el frente»: ¿por qué a Ucrania le preocupa el análogo ruso de Starlink?

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«Un gran peligro para el frente»: ¿por qué a Ucrania le preocupa el análogo ruso de Starlink?

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski instó al presidente estadounidense Donald Trump a imponer restricciones urgentes contra el sistema de internet satelital «Rassvet» («Amanecer») que está desarrollando Rusia. En una entrevista con el Financial Times, Zelenski reveló que ha planteado este tema repetidamente ante la Casa Blanca.

Kiev considera este proyecto no solo como una iniciativa tecnológica, sino como una grave amenaza estratégica capaz de cambiar por completo el equilibrio de las comunicaciones en la línea del frente.

En Nueva York reunión y el factor chino

Según Zelenski, Rusia no está sola en la creación de este sistema satelital alternativo:

  • Participación de Pekín: Empresas chinas también participan activamente en el desarrollo del proyecto.

  • Demanda a Trump: Durante una reciente reunión al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Zelenski solicitó en varias ocasiones a Donald Trump que impusiera sanciones a gran escala contra las empresas rusas y chinas vinculadas a este proyecto.

«Pequeña catástrofe»: ¿qué preocupa a los expertos ucranianos?

Serhiy «Flesh» Beskrestnov, experto y consultor en comunicaciones militares y tecnología en Ucrania, enfatizó que subestimar este proyecto sería un grave error:

  • Gran ritmo: Según él, Rusia tiene la capacidad de poner en órbita decenas de satélites simultáneamente en un solo lanzamiento.

  • Amenaza en el frente: Si la red global de internet de órbita baja de Rusia entra en pleno funcionamiento, podría convertirse en una «pequeña catástrofe» para las fuerzas armadas ucranianas en el frente, ya que el adversario contaría con una red de comunicación independiente, estable y de alta velocidad.

Por ello, Kiev intenta sofocar estos planes espaciales rusos mediante sanciones internacionales antes de que se consoliden por completo.

Volodímir ZelenskiDonald TrumpRassvetChinaUcrania
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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