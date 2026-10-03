Anatoli Kashpirovski ha muerto: el famoso psicoterapeuta televisivo falleció a los 87 años

Anatoli Kashpirovski, uno de los psicoterapeutas más famosos de la televisión soviética y rusa de los años 90, ha fallecido. Murió en el hospital la mañana del 3 de octubre.

Kashpirovski tenía 87 años y estaba cerca de cumplir los 88. Su fallecimiento fue anunciado a la agencia TASS por su representante oficial, Serguéi Rudikh.

Se comunicó la hora del fallecimiento

Según informó Serguéi Rudikh a TASS, Anatoli Kashpirovski falleció el 3 de octubre a las 06:45, hora de Moscú, en el hospital.

Más tarde, el famoso presentador de televisión Andréi Malájov también confirmó el fallecimiento de Kashpirovski en su canal de Telegram. Expresó sus condolencias a los familiares y seguidores del difunto.

¿Cuál es la causa de la muerte?

Inicialmente, algunos medios informaron que la muerte de Kashpirovski se debió a una insuficiencia cardíaca aguda.

Sin embargo, según la información proporcionada a TASS por el director del psicoterapeuta, Serguéi Rudikh, su presión arterial cayó bruscamente, tras lo cual se llamó a una ambulancia y fue trasladado al hospital. Su corazón se detuvo en el hospital.

Rudikh señaló que la causa exacta del paro cardíaco aún no se ha determinado. Por lo tanto, no hay base por ahora para calificar formalmente la muerte como «insuficiencia cardíaca aguda».

«Anatoli Kashpirovski falleció hoy a las 06:45 en el hospital», dijo su representante Serguéi Rudikh a TASS.

¿Por qué era famoso?

Anatoli Kashpirovski era ampliamente conocido en la antigua Unión Soviética y Rusia por sus sesiones de psicoterapia televisadas. Sus apariciones en pantalla atrajeron a una gran audiencia, especialmente a finales de los años 80 y en los años 90.

Aunque Kashpirovski era conocido en los medios como psicoterapeuta, la opinión pública sobre sus actividades fue diversa.

Incluso en los últimos años, seguía apareciendo en público.

A pesar de su avanzada edad, Kashpirovski continuó participando en eventos públicos.

Se informa que, entre otros, realizó un evento el 15 de noviembre de 2024 en la Casa de la Cultura Chelgunov en San Petersburgo.

Así, Anatoli Kashpirovski, una de las figuras más comentadas de la televisión de los años 90, falleció a los 87 años. Su vida y carrera televisiva estuvieron bajo el foco público durante varias décadas.