Petrolero impactado por un proyectil: Ataque cerca de las costas de Omán

Las rutas marítimas estratégicas en aguas de Oriente Medio se han convertido de nuevo en un foco de tensión. El 3 de octubre, un gran petrolero que transportaba crudo fue alcanzado por un proyectil desconocido cerca de las costas de Omán.

Así lo informó el Reino Unidoa través de una declaración urgente de la organización UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) advirtiendo a los transportistas internacionales y marinos.

Detalles del incidente: El impacto ocurrió en el costado izquierdo

Según la información proporcionada por la UKMTO, el incidente ocurrió a cuatro millas náuticas al este de las costas de Omán:

El capitán del petrolero informó inmediatamente al centro de despacho que un proyectil desconocido había impactado en el costado izquierdo del buque.

A pesar del impacto, según los informes iniciales, los miembros de la tripulación se encuentran a salvo y sin lesiones.

Hasta el momento no se han registrado derrames de petróleo ni daños ambientales oficiales.

Actualmente, las autoridades competentes y los servicios de seguridad internacionales están llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre el incidente.