Un minibús con peregrinos sufre un accidente en Kenia

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Un minibús con peregrinos sufre un accidente en Kenia

En Kenia, un grave accidente de tráfico en el que se vieron involucrados varios vehículos dejó 17 muertos. La mayoría de las víctimas eran peregrinos católicos que se dirigían a un santuario para orar.

La tragedia ocurrió el 3 de octubre en la zona de Salama, en la autopista que conduce a Mombasa. Según la policía local, el conductor de un camión intentó adelantar a otro vehículo pesado que iba delante. Sin embargo, no pudo completar la maniobra, lo que resultó en una colisión múltiple.

Un minibús con peregrinos sufre un accidente en Kenia

El minibús que transportaba a los peregrinos también estuvo involucrado en el choque. El conductor y 16 pasajeros fallecieron en el lugar de los hechos. Se informó que la mayoría de las víctimas eran mujeres.

El arzobispo católico de Mombasa, Martin Kivuva, señaló que los peregrinos se dirigían a un lugar de culto situado en el condado de Nakuru, al oeste de Nairobi.

El arzobispo expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y pidió orar por los fallecidos y sus familias.

Según AP, los accidentes de tráfico siguen siendo uno de los problemas más graves en África. Estas tragedias pueden ser causadas por el estado técnico de los vehículos, el exceso de velocidad y el mal estado de las carreteras.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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