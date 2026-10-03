En algunas pequeñas ciudades de Japón, es posible encontrar peces vivos de colores en los canales de agua que atraviesan las calles. No llegaron allí por accidente: los lugareños los introducen deliberadamente en los canales.

Una de las razones principales es que por los canales fluye agua de manantial pura. Los peces se alimentan de algas, insectos y residuos orgánicos, ayudando a mantener limpio el ecosistema del canal.

Pero esta tradición tiene otro aspecto interesante. Los canales limpios con peces vivos influyen en el comportamiento de las personas. Ver tal escena hace que alguien se sienta incómodo al tirar basura al agua.

De esta manera, los canales no solo se mantienen limpios, sino que también se convierten en un hermoso paisaje y en un lugar que atrae la atención de los turistas.

En Japón, los peces no solo nadan en el agua; en algunas regiones, se han convertido en parte de la cultura de conservación de la naturaleza y la limpieza.