Un repartidor uzbeko detenido en Tokio, sospechoso de abusar de una menor

En Tokio, la capital de Japón, un ciudadano uzbeko fue detenido bajo sospecha de haber cometido actos de carácter sexual inapropiados contra una menor. Así lo informaron los medios japoneses, incluyendo Jiji Press.

Se informó que el hombre de 45 años residía en el distrito de Shinagawa, en Tokio. El incidente ocurrió el 5 de julio en un apartamento del distrito de Setagaya.

¿Cómo ocurrió el incidente?

Según la policía, el sospechoso acudió al domicilio para realizar una entrega de comida. En ese momento, la menor se encontraba sola en casa.

Según la investigación, el repartidor realizó contactos físicos inapropiados hacia la joven. Tras el incidente, la menor alertó inmediatamente a la policía.

La policía japonesa detuvo al sospechoso en septiembre.

El sospechoso admitió los cargos

Según Jiji Press, la policía declaró que el hombre detenido ha admitido las acusaciones. La investigación sobre el caso continúa.

Algunos medios japoneses informaron que el sospechoso utilizó el nombre de otra persona al registrarse en el servicio de entrega. Esta información está siendo verificada como parte de la investigación.

La joven alertó a la policía

Un aspecto destacable de este caso es que la víctima contactó a la policía por cuenta propia tras el incidente.

Actualmente, la policía japonesa lleva a cabo una investigación para esclarecer todos los detalles del suceso y determinar la responsabilidad legal del sospechoso.

Asimismo, se aplica el principio jurídico general de presunción de inocencia hasta que un tribunal confirme definitivamente la culpabilidad del sospechoso.