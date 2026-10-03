Se observan fallos en los nuevos flagships

·4·Tecnología
Se observan fallos en los nuevos flagships

En las redes sociales chinas han circulado informes sobre graves problemas de funcionamiento en smartphones avanzados que operan con los procesadores insignia más recientes. Según Ixbt.com, se trata de dispositivos equipados con el chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, cuya estabilidad está causando un gran descontento entre los usuarios. Así lo informa Ixbt.com .

Resulta que estos problemas, destacados por un conocido insider bajo el seudónimo de Schrodinger, preocupan principalmente a los propietarios de los modelos Honor Magic 9 Pro Max y Xiaomi 18 Pro. Los compradores de estos dispositivos no ocultan que se enfrentan a una serie de inconvenientes durante el uso diario.

Principales fallos en el funcionamiento de los smartphones

Según las quejas presentadas por los usuarios, se observan los siguientes fallos en los smartphones insignia:

  • Cierre inesperado de aplicaciones y juegos exigentes;
  • Inestabilidad general del sistema;
  • Reinicio automático del dispositivo;
  • Aumento repentino y significativo de la temperatura del chasis.
Actualmente, las causas exactas de estos inconvenientes están siendo investigadas oficialmente y aún no se han determinado por completo. Los expertos suponen que estos fallos podrían estar directamente relacionados con la arquitectura del nuevo sistema en chip (chipset).

Al mismo tiempo, se está considerando la posibilidad de que el problema no resida únicamente en el procesador, sino en errores del software (firmware) de modelos específicos de smartphones. Los ingenieros están realizando análisis exhaustivos al respecto.

Curiosamente, hasta el momento no se han registrado quejas de este tipo sobre los modelos insignia que funcionan con los nuevos procesadores Dimensity 9600 y Dimensity 9600 Pro del principal competidor, Mediatek. Esto indica que los problemas son específicos del producto de Qualcomm.

SnapdragonHonorXiaomiSmartphoneTecnología
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Honor Magic 9 Super Edition: presentado un flagship con batería de 11 000 mAhHonor Magic 9 Super Edition: presentado un flagship con batería de 11 000 mAh28 septiembre 17:59El flagship Honor Magic 9 Pro Max contará con una pantalla de 10 000 nits de brilloEl flagship Honor Magic 9 Pro Max contará con una pantalla de 10 000 nits de brillo26 septiembre 23:20Xiaomi 18 Pro presentado: un flagship potente con capacidades avanzadasXiaomi 18 Pro presentado: un flagship potente con capacidades avanzadas24 septiembre 03:22Estreno de los Xiaomi 18 Pro y Pro MaxEstreno de los Xiaomi 18 Pro y Pro Max23 septiembre 16:25Se revelan la fecha de lanzamiento y las características principales del Honor Magic 9Se revelan la fecha de lanzamiento y las características principales del Honor Magic 913 septiembre 00:58El flagship Honor Magic 9 Pro llegará con dos cámaras de 200 MPEl flagship Honor Magic 9 Pro llegará con dos cámaras de 200 MP31 agosto 19:27
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Tecnología noticias

Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
La inteligencia artificial descifró un código misterioso de la era napoleónica
La inteligencia artificial descifró un código misterioso de la era napoleónica