Se observan fallos en los nuevos flagships

En las redes sociales chinas han circulado informes sobre graves problemas de funcionamiento en smartphones avanzados que operan con los procesadores insignia más recientes. Según Ixbt.com, se trata de dispositivos equipados con el chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, cuya estabilidad está causando un gran descontento entre los usuarios. Así lo informa Ixbt.com .

Resulta que estos problemas, destacados por un conocido insider bajo el seudónimo de Schrodinger, preocupan principalmente a los propietarios de los modelos Honor Magic 9 Pro Max y Xiaomi 18 Pro. Los compradores de estos dispositivos no ocultan que se enfrentan a una serie de inconvenientes durante el uso diario.

Principales fallos en el funcionamiento de los smartphones

Según las quejas presentadas por los usuarios, se observan los siguientes fallos en los smartphones insignia:

Cierre inesperado de aplicaciones y juegos exigentes;

Inestabilidad general del sistema;

Reinicio automático del dispositivo;

Aumento repentino y significativo de la temperatura del chasis.

Actualmente, las causas exactas de estos inconvenientes están siendo investigadas oficialmente y aún no se han determinado por completo. Los expertos suponen que estos fallos podrían estar directamente relacionados con la arquitectura del nuevo sistema en chip (chipset).

Al mismo tiempo, se está considerando la posibilidad de que el problema no resida únicamente en el procesador, sino en errores del software (firmware) de modelos específicos de smartphones. Los ingenieros están realizando análisis exhaustivos al respecto.

Curiosamente, hasta el momento no se han registrado quejas de este tipo sobre los modelos insignia que funcionan con los nuevos procesadores Dimensity 9600 y Dimensity 9600 Pro del principal competidor, Mediatek. Esto indica que los problemas son específicos del producto de Qualcomm.