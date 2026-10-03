Ataque a un piloto en un vuelo de Dubái a Tel Aviv

Un grave incidente ocurrió el 30 de septiembre de 2026 a bordo del vuelo FZ1073 de la aerolínea Flydubai, que cubría la ruta de Dubái a Tel Aviv. El piloto indio Smith Machchar fue atacado y herido por su colega. El avión transportaba a 174 pasajeros. Reuters informó sobre el suceso.

Según los informes, durante el vuelo, el copiloto atacó a Machchar en la cabina. El fiscal general de los Emiratos Árabes Unidos declaró el 3 de octubre que se utilizó el hacha de emergencia del avión durante el ataque.

Durante el altercado, el avión descendió bruscamente desde unos 10 000 metros hasta cerca de 5 000 metros en poco tiempo. El capitán herido logró abrir la puerta de la cabina. Posteriormente, los pasajeros y miembros de la tripulación ayudaron a neutralizar al piloto agresor.

Los otros pilotos a bordo tomaron el control y aterrizaron la aeronave de forma segura en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudita. Durante el incidente, la aeronave emitió primero el código 7700 de emergencia general y luego el 7500, que indica una interferencia ilícita o intento de secuestro.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, elogió las acciones de Smith Machchar y lo calificó de héroe. Destacó que, a pesar de estar herido, el piloto ayudó a salvar la vida de los pasajeros y la tripulación.

Se está llevando a cabo una investigación sobre las causas y los posibles motivos del incidente. Flydubai también ha comunicado que se están examinando los detalles del suceso.