Acusan a la hija de Gullu de empujar a su madre por la ventana

Nuevos detalles han surgido en el juicio por la muerte de la cantante turca Gullu. Sultan Nur Ulu, amiga de la hija de la cantante, Tugyan Ulkem Gyulter, testificó ante el tribunal sobre el incidente de la caída desde la ventana. El fiscal solicitó cadena perpetua agravada para Gyulter.

Gul Tut, de 52 años y conocida como «Gullu», falleció el 26 de septiembre de 2025 tras caer desde el sexto piso de su casa en el distrito de Çınarcık, provincia de Yalova. Su hija, Tugyan Ulkem Gyulter, se encuentra bajo custodia. En el tribunal, declaró que no se considera culpable.

Según Gyulter, en el momento del suceso estaba con su amiga Sultan Nur Ulu. Afirmó que su madre entró en la habitación y, mientras ella estaba de espaldas, escuchó un ruido fuerte. Gyulter insistió en que no vio caer a su madre.

Sin embargo, Sultan Nur Ulu dio un testimonio diferente ante el tribunal. Afirmó haber visto a Gyulter empujar a su madre por la ventana y alegó. Según sus palabras, tras el incidente, Gyulter le pidió que se diera prisa.

La testigo también señaló que inicialmente dio información diferente por miedo. Por su parte, Gyulter afirmó que su amiga testificó bajo presión.

Otros testigos también han declarado durante el proceso. En particular, se presentaron alegaciones sobre la relación de Tugyan con su madre y comentarios realizados antes del suceso. Estos datos forman parte de las pruebas que el tribunal está evaluando.

El fiscal acusó a Tugyan Ulkem Gyulter de «homicidio premeditado de un pariente cercano» y solicitó la pena de cadena perpetua agravada. El tribunal decidió mantener su detención. La próxima audiencia ha sido programada para el 9 de octubre.

Actualmente, el juicio por la muerte de Gullu continúa y aún no se ha emitido el veredicto final.