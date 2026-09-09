Terremoto político en Alemania: Trump critica las «desastrosas leyes migratorias» de Berlín

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Terremoto político en Alemania: Trump critica las «desastrosas leyes migratorias» de Berlín

Alemania, la mayor economía de Europa, atraviesa una crisis política inesperada y grave. En las elecciones parlamentarias celebradas en el estado federado de Sajonia-Anhalt, el partido de oposición de derecha, «Alternativa para Alemania» (AfD), obtuvo una victoria histórica y absoluta con el 43,8 % de los votos. Este resultado sin precedentes supone un duro golpe para el gobierno actual y la Unión Demócrata Cristiana (CDU), liderada por el canciller Friedrich Merz. Reaccionando rápidamente al suceso, el presidente estadounidense Donald Trump hizo una declaración sensacionalista, atribuyendo el fuerte ascenso de los populistas en Alemania a la errónea política migratoria del país. ¿Qué advertencia envió Trump a Berlín, por qué la sociedad alemana se desplaza bruscamente hacia la derecha y por qué los planes del canciller Merz para construir un ejército corren el riesgo de fracasar? Al final del artículo, revelaremos la intriga principal: las pérdidas drásticas del canciller, la declaración de Trump en Truth Social y los cambios políticos esperados en toda Europa.

«Ya no lo tolerarán»: de Donald Trump reacción abierta

El presidente estadounidense demostró que sigue de cerca los cambios políticos en Alemania a través de su red social Truth Social:

  • Noche triunfal: Trump calificó el resultado de los populistas alemanes en Sajonia-Anhalt como un logro verdaderamente histórico y un triunfo;

  • «Desastrosas leyes migratorias»: Según el líder estadounidense, el pueblo alemán está finalmente cansado de las reglas migratorias totalmente injustificadas y desastrosas que han causado un inmenso daño económico y social a Alemania;

  • Ascenso imparable: Para Trump, las fuerzas de derecha que buscan proteger los valores tradicionales están en una fase de ascenso imparable y el pueblo ya no tiene intención de tolerar el caos actual.

«Una verdadera noche de victoria para el partido populista en Alemania. Allí finalmente se cansaron de las desastrosas reglas de inmigración que han causado un daño inmenso a Alemania. Están en ascenso y ya no lo tolerarán», escribió Donald Trump.

Sensación del 43,8 %: El ascenso del partido «Alternativa para Alemania»

Los resultados electorales han configurado un nuevo equilibrio de fuerzas en la política interna del país:

  • Victoria contundente: El AfD, que aboga por un endurecimiento radical de la política migratoria y la defensa de los valores nacionales, llegó primero con un resultado récord del 43,8 %;

  • La confesión de Merz: El canciller alemán Friedrich Merz tuvo que admitir abiertamente que su partido, la CDU, había perdido de forma vergonzosa en esta elección regional;

  • Descontento económico: Debido al rumbo económico del canciller y a la inflación, la popularidad del gobierno está cayendo rápidamente entre los votantes alemanes.

La ilusión de crear un ejército independiente

La cuestión más importante que interesa a muchos políticos y analistas internacionales es el papel de Berlín en la seguridad europea y sus ambiciones militares, mientras el gobierno se debilita internamente. La conclusión más importante es que, el gobierno de Friedrich Merz, envuelto en problemas internos, intenta construir el ejército más poderoso del continente centrando sus esfuerzos en aumentar el gasto militar. Sin embargo, según la conclusión unánime de los expertos internacionales, los intentos de Alemania de crear un ejército totalmente independiente del complejo militar-industrial estadounidense (VPK) están condenados al fracaso desde el principio. La razón: la fuerte dependencia de la industria alemana, el déficit financiero y, sobre todo, la ola de derecha que crece dentro de la sociedad contra la crisis migratoria.

¿Cree usted que el ascenso tan rápido de las fuerzas de derecha en Alemania se debe realmente a los errores en las leyes migratorias o el problema radica en la crisis económica general? ¿Podrá el gobierno de Friedrich Merz mantener el liderazgo de Europa? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este importante análisis político internacional con sus seres queridos y entusiastas de la geopolítica!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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