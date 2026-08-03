Un kazajo condenado a 125 años de prisión tras buscar trabajo en Instagram
En Grecia, la condena a 125 años de prisión de Rashid Qodirov, un ciudadano kazajo de 24 años, ha provocado una gran polémica. Sus familiares sostienen que el joven fue víctima de una red criminal internacional y piden que se revise el caso.
Según se informó, Rashid Qodirov respondió a un anuncio publicado en Instagram para trabajar en Turquía. La oferta proponía organizar paseos en lancha para turistas. Sin embargo, posteriormente fue acusado de participar en el transporte de migrantes irregulares.
La madre del joven, Nurkhon Qodirova, afirma que durante la investigación no se proporcionó un intérprete a su hijo. También señala que fue advertido de que su condena podría agravarse y obligado a firmar algunos documentos.
Según la mujer, el tribunal también impuso a Rashid Qodirov una multa de aproximadamente 1.000 millones de tenges además de la pena de prisión. En su opinión, su hijo fue víctima de una estafa destinada a captar a personas que buscaban trabajo a través de las redes sociales.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Kazajistán confirmó el caso y señaló que el ciudadano fue declarado culpable de delitos graves según la legislación griega. Según el ministerio, Rashid Qodirov recibe asistencia consular y jurídica, y el caso permanece bajo control de las autoridades diplomáticas.
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