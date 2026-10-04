Violenta tormenta en Paraguay: granizo del tamaño de pelotas de tenis

Una fuerte tormenta en Paraguay ha causado dificultades inesperadas a la población. En la capital, Asunción, y en varias regiones, un empeoramiento repentino del clima provocó una gran granizada.

Según los testigos, el tamaño de algunos granizos era tan grande como una pelota de tenis . Los granizos que cayeron del cielo a gran velocidad causaron graves daños a los vehículos. Muchos parabrisas y lunetas traseras se rompieron, y las carrocerías quedaron abolladas en varios lugares.

La tormenta no solo dañó los vehículos, sino también las viviendas. En particular, se ha informado de daños en los techos de algunas casas.

Los medios de comunicación locales informan que numerosos vehículos resultaron dañados debido al desastre natural. Actualmente se está evaluando la magnitud de los daños causados por la tormenta.

Este suceso en Paraguay ha demostrado una vez más lo peligrosa que puede ser una granizada de gran tamaño. Se recomienda a la población no permanecer en espacios abiertos durante las tormentas y refugiarse en edificios seguros. granizo del tamaño de una pelota de tenis cayó, causando daños graves