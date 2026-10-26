Horror por inundaciones en México: hospitales bajo el agua y autos arrastrados (video)

El gran centro industrial del estado de Chihuahua, México, en la frontera con Estados Unidos — Ciudad Juárez — quedó bajo graves inundaciones repentinas (flash floods) tras una serie de lluvias torrenciales y una granizada masiva. El desastre natural, ocurrido los días 23 y 24 de octubre de 2026, paralizó la infraestructura de la ciudad y convirtió las calles en peligrosos torrentes.

Cabe destacar que esta es la segunda emergencia mayor en la ciudad en el último mes; a finales de septiembre, las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de varias presas, causando daños significativos a la población.

Complejo médico bajo el agua: inundación en quirófanos y urgencias

Los caprichos de la naturaleza pusieron en grave riesgo el funcionamiento de una de las principales instituciones médicas de la ciudad:

Granizo y problemas de alcantarillado: La acumulación de granizo que bloqueó los desagües del techo del Hospital General de Zona No. 6, sumada al colapso del sistema de drenaje urbano, provocó la entrada de agua al edificio;

Impacto en áreas críticas: El agua llegó al sótano, la cocina, el área de urgencias e incluso a los quirófanos del hospital;

150 pacientes a salvo: A pesar de la compleja situación, gracias a los esfuerzos del personal médico y los rescatistas, más de 150 pacientes fueron atendidos sin necesidad de evacuación total, garantizando la continuidad de la atención médica.

Autos arrastrados hacia el Río Grande y colapso de techo industrial

La situación en las calles y zonas residenciales de la ciudad fue dramática: