«Un desastre milenario»: Florida bajo el agua, autos son arrastrados (video)

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«Un desastre milenario»: Florida bajo el agua, autos son arrastrados (video)

En el día de las decisivas elecciones de mitad de periodo para el Congreso de EE. UU., las costas orientales de Florida fueron azotadas por inundaciones devastadoras sin precedentes. Debido al desastre natural, al menos 19 centros de votación en ocho condados fueron trasladados a zonas seguras.

Los observadores políticos estiman que la parálisis de la infraestructura en el día de las elecciones (Election Day) podría afectar negativamente la participación del electorado republicano, que prefiere votar en persona, alterando potencialmente los resultados finales.

«Lluvias milenarias»: La magnitud del desastre

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) calificó el fenómeno como «precipitaciones extremas que ocurren una vez cada mil años» y declaró el estado de emergencia por inundaciones en las ciudades de Palm Bay, West Melbourne y Grant-Valkaria:

  • Precipitaciones récord: Algunas zonas recibieron entre 500 y 600 mm (20-25 pulgadas) de lluvia en solo 36 horas. El registro más alto se dio en el área de Grant-Valkaria, alcanzando cerca de 627 mm (24,69 pulgadas);

  • Víctimas y evacuaciones en botes: Según datos oficiales, al menos dos personas fallecieron debido a la rápida crecida del agua. Cientos de residentes y conductores atrapados en las carreteras fueron rescatados con vehículos de gran altura y botes de emergencia;

  • Ciudades paralizadas: Muchas carreteras principales están totalmente bajo el agua, las escuelas han cerrado y el transporte público ha sido suspendido.

Decreto del gobernador y grave amenaza al proceso electoral

Ante la magnitud del desastre, las autoridades estatales activaron medidas urgentes:

  • Decreto de estado de emergencia de Ron DeSantis: El gobernador de Florida declaró oficialmente el estado de emergencia en los condados más afectados: Brevard, Indian River, Martin, St. Lucie y otras regiones;

  • Electores sin poder llegar a las urnas: En al menos siete condados, el cambio de ubicación de los centros de votación y el cierre de carreteras impiden que muchos ciudadanos ejerzan su derecho al voto, poniendo en riesgo el equilibrio político de la jornada.

Explicación científica: ¿Por qué la «Costa Espacial» fue el objetivo?

Los meteorólogos explican el desastre mediante un fenómeno atmosférico raro: un ciclón de baja presión sobre el Golfo de México arrastró un flujo masivo de humedad tropical desde el Océano Atlántico. El frente nuboso permaneció casi estático sobre la «Space Coast», descargando una cantidad de agua sin precedentes en una sola zona en pocas horas.

FloridaElecciones EE. UU.Ron DeSantisDesastre naturalInundaciones
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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