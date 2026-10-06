El líder de Chechenia Ramzan Kadyrov cumplió 50 años el 5 de octubre. Nació el 5 de octubre de 1976 en el pueblo de Tsentaroy, Chechenia.

La carrera política de Kadyrov se aceleró tras la muerte de su padre, Ajmat Kadyrov, en un atentado terrorista en Grozni en mayo de 2004. Ese mismo año fue nombrado viceprimer ministro del gobierno checheno. A finales de 2005 se convirtió en jefe de gobierno interino y en 2006 asumió el cargo de primer ministro.

En febrero de 2007, Vladímir Putin lo nombró presidente interino de Chechenia. En abril de ese año, Kadyrov asumió oficialmente el cargo de jefe de la república. En aquel entonces tenía 30 años.

Desde entonces, Kadyrov ha gobernado Chechenia de forma ininterrumpida. En las elecciones celebradas en septiembre, se informó que fue reelegido para un quinto mandato con el 99,85 % de los votos.

Bajo el mandato de Kadyrov, se llevaron a cabo obras de construcción y reconstrucción a gran escala en Grozni y en toda la república. Al mismo tiempo, su estilo de gobierno es duramente criticado por organizaciones internacionales de derechos humanos. Estas han denunciado en repetidas ocasiones presiones contra periodistas, la oposición y miembros del colectivo LGBT en Chechenia.

Hoy en día, Ramzan Kadyrov es considerado uno de los aliados más cercanos de Vladímir Putin en el sistema político ruso. En Chechenia, su poder es visto como uno de los sistemas políticos más fuertes y centralizados de la región.