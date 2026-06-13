Adam Kadyrov, el hijo de 18 años del líder checheno Ramzan Kadyrov, ha sido galardonado por segunda vez con el título de 'Héroe de Chechenia', según informó el medio Meduza.

Según los informes, la alta distinción le fue entregada personalmente por su padre, Ramzan Kadyrov. El presidente del gobierno checheno, Magomed Daudov, afirmó que Adam Kadyrov fue merecedor de este título por sus servicios al Estado, su labor en beneficio del pueblo y su apoyo a las operaciones militares rusas en Ucrania.

Cabe recordar que Adam Kadyrov recibió este título por primera vez en octubre de 2023, a los 15 años. En aquel entonces, la noticia fue anunciada por el diputado de la Duma Estatal, Adam Delimkhanov. El premio se otorgó tras el incidente en el que golpeó a Nikita Zhuravel, detenido por quemar el Corán, en un centro de detención preventiva, lo que provocó un amplio debate público.

Se señala que el reglamento del título de 'Héroe de Chechenia' no establece ninguna limitación sobre cuántas veces una persona puede recibir esta distinción. El propio Ramzan Kadyrov es también dos veces 'Héroe de Chechenia'.

Los medios rusos habían mencionado anteriormente a Adam Kadyrov como un posible sucesor para el liderazgo de Chechenia. Sin embargo, algunas publicaciones han indicado que las perspectivas al respecto han cambiado tras un accidente de tráfico en el que estuvo involucrado.