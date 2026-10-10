El Presidente azerbaiyano Ilham Aliyev recibió a Ramzan Kadyrov

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El Presidente azerbaiyano Ilham Aliyev recibió a Ramzan Kadyrov

El 10 de octubre tuvo lugar un encuentro importante en Bakú: el Presidente de la República de Azerbaiyán Ilham Aliyev recibió en su residencia de la capital al jefe de la República de Chechenia, parte de la Federación de Rusia, Ramzan Kadyrov.

Aunque esta visita fue de corta duración, el diálogo entre ambos líderes se desarrolló en un ambiente cálido, y las partes discutieron la cooperación bilateral, la seguridad regional y los lazos humanitarios.

Una cálida bienvenida en Bakú: «Aquí siempre son bienvenidos»

Según el servicio de prensa del líder azerbaiyano, Ilham Aliyev recibió a su invitado con gran respeto:

  • Evaluación de la visita: El líder azerbaiyano dirigiéndose a su invitado: «Me alegra verle de nuevo en tierras azerbaiyanas. Bienvenido. A pesar de ser una visita breve, creo que será muy fructífera», destacó;

  • Raíces antiguas de la amistad: Aliyev señaló que las relaciones entre los pueblos azerbaiyano y checheno tienen una larga historia: «Aquí siempre son bienvenidos, usted mismo lo sabe»;

  • Logros de Chechenia: El Presidente elogió los resultados obtenidos por las autoridades chechenas en materia de estabilidad regional, seguridad y desarrollo socioeconómico.

Dolor común y felicitaciones por Karabaj: las declaraciones de Ramzan Kadyrov

Por su parte, el jefe de Chechenia expresó su gratitud por la cálida acogida y abordó varios temas importantes:

  • Condolencias por las víctimas del accidente aéreo: Kadyrov expresó sus profundas condolencias por el accidente aéreo ocurrido en diciembre de 2024 en la ruta «Bakú — Grozni»: «Es nuestro dolor común. Compartimos sinceramente el pesar del pueblo hermano azerbaiyano y rezamos por todas las víctimas»;

  • Cercanía histórica: El líder checheno confirmó que ambos pueblos están unidos desde hace mucho tiempo por numerosos lazos culturales y fraternales;

  • Reconocimiento sobre la cuestión de Karabaj: Ramzan Kadyrov felicitó a Ilham Aliyev y a todo el pueblo azerbaiyano por «la resolución final de la cuestión de Karabaj» y expresó su confianza en que ahora reinará una paz duradera y una estabilidad eterna en la región.

Este encuentro en Bakú fue un paso importante más en el fortalecimiento de los lazos entre las dos regiones hermanas y en la garantía de la estabilidad en el Cáucaso.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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