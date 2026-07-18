«Es hora de abrir fuego»: Kadyrov pide atacar a la OTAN

El líder de Chechenia, Ramzan Kadyrov, ha pedido considerar ataques contra los países de la OTAN que proporcionan armas e inteligencia a Ucrania. Su dura declaración se produjo tras un ataque con drones contra el centro logístico de Wildberries en Kotovsk, Rusia.

Kadyrov afirmó que los países occidentales participan directamente en la confrontación con Rusia. Sin embargo, sus palabras no significan que se haya tomado una decisión oficial por parte de Rusia para iniciar acciones militares contra la OTAN.

¿Qué propuesta hizo Kadyrov?

En su canal de Telegram, el líder checheno escribió que los países que brindan ayuda militar a Ucrania, en su opinión, «solo entienden el lenguaje de la fuerza».

«¡Es hora de abrir fuego, punto!», dijo Kadyrov.

Acusó a ciertos países miembros de la OTAN de suministrar abiertamente armas, información y otro tipo de apoyo a Kiev. También expresó su disposición a cumplir cualquier misión si la dirección rusa se lo ordena.

Kadyrov utilizó términos extremadamente duros e insultantes en su declaración. Sostuvo que los aliados de Ucrania solo cambiarían su postura tras enfrentarse a presión militar.

La declaración se produjo tras la tragedia en Kotovsk

La intervención de Kadyrov se publicó en el contexto de un ataque con drones ocurrido el 18 de julio contra la ciudad de Kotovsk, en la región rusa de Tambov.

Según las autoridades locales rusas, el ataque impactó en el centro logístico de Wildberries. Siete empleados que trabajaban en el turno de noche fallecieron y más de 20 personas resultaron heridas. Las víctimas fueron trasladadas a centros médicos en Kotovsk y Tambov.

Rescatistas, bomberos, personal médico y representantes de las fuerzas del orden fueron desplegados en el lugar. Las cifras de víctimas y heridos se basan en la información proporcionada por las autoridades rusas.

Kiev confirma los ataques

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó que se realizaron ataques contra dos grandes instalaciones logísticas en las regiones de Moscú y Tambov.

Afirmó que estas instalaciones se utilizaban para suministrar componentes bajo sanciones, necesarios para la producción de drones y equipos de navegación en Rusia. Zelenski también mencionó ataques contra una instalación petrolera y otros objetivos.

Por el momento, no se ha informado de una reacción específica de Kiev ante los datos proporcionados por la parte rusa sobre los fallecidos en Kotovsk.

¿Qué consecuencias podría tener un ataque a la OTAN?

Un ataque militar directo contra el territorio de un país de la OTAN podría intensificar la confrontación entre Rusia y la Alianza a un nivel sin precedentes.

De acuerdo con el Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, un ataque armado contra un miembro de la Alianza se considera un ataque contra todos. En tal situación, cada país brindaría ayuda al aliado atacado de la forma que considere necesaria.

Los países de la OTAN continúan ayudando a Ucrania con armas, sistemas de defensa aérea, municiones y entrenamiento militar. La Alianza interpreta este apoyo como una defensa del derecho de Ucrania a protegerse.

¿Qué sucederá tras esta declaración?

Los llamamientos de Kadyrov no significan automáticamente un cambio en la política exterior oficial de Rusia. Una decisión como atacar a países de la OTAN es competencia de la alta dirección política y militar rusa, no de un líder regional.

No obstante, tales declaraciones muestran que la tensión entre Moscú y Occidente sigue aumentando. La cuestión principal ahora es cómo reaccionarán las autoridades rusas a los llamamientos de Kadyrov y qué eco tendrá esta declaración a nivel diplomático.

¿Cree que estos llamamientos tan drásticos pueden llevar el conflicto a una fase aún más peligrosa?