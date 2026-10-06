Científicos reconstruyen el rostro de un Homo sapiens que vivió hace 315 000 años

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Científicos reconstruyen el rostro de un Homo sapiens que vivió hace 315 000 años

Científicos han reconstruido digitalmente el rostro de un representante de Homo sapiens que vivió hace aproximadamente 315 000 años, descubierto en el sitio de Jebel Irhoud en Marruecos.

Los resultados de la investigación se publicaron en la revista Heritage en septiembre de 2026. Para el proceso de reconstrucción, los expertos utilizaron restos de cráneo, mandíbula y dientes hallados en Jebel Irhoud.

Los científicos integraron los fragmentos óseos conservados en un modelo 3D y reconstruyeron la estructura facial basándose en un modelo anatómico humano moderno, considerando músculos, tejidos blandos y capas de piel.

Como parte del estudio, se prepararon dos versiones del rostro. Una de ellas, en gris y sin vello, para mostrar mejor las características anatómicas. La segunda incluye elementos artísticos como el color de piel, cabello y barba.

Los expertos enfatizan que esta imagen no debe tomarse como el retrato exacto del individuo, ya que los restos fósiles no ofrecen pruebas suficientes para determinar con precisión el color de piel, el vello o ciertos rasgos externos.

Reconstrucción digital del rostro del hombre antiguo desde diversos ángulos.

Los restos hallados en Jebel Irhoud pertenecen a los representantes más antiguos conocidos de la especie Homo sapiens. Su antigüedad fue estimada en unos 315 000 años tras estudios realizados en 2017.

Esta nueva reconstrucción permite a los científicos visualizar mejor cómo era la apariencia física de los primeros representantes de Homo sapiens.

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