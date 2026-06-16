Un hallazgo de 400 000 años revela un secreto sobre la historia humana

Científicos, al estudiar los dientes de Homo erectus considerado un ancestro humano antiguo, determinaron que podrían haberse mezclado con otras especies humanas antiguas. Los resultados de este estudio fueron publicados por Associated Press .

Según los datos, se identificaron rastros genéticos en los dientes de cinco hombres y una mujer pertenecientes al Homo erectus, encontrados en China y que vivieron hace aproximadamente 400 000 años.

Los científicos también encontraron una mutación genética nunca antes vista. Según los investigadores, podría ser una característica única del grupo de Homo erectus que vivió en Asia Oriental.

Otra mutación fue identificada en los humanos de Denisova extintos y en una parte muy pequeña de los humanos modernos. Esto indica que las especies humanas antiguas pudieron haber intercambiado genes.

Los investigadores señalan que el Homo erectus pudo haber transmitido algunos genes a los Denisovanos. Posteriormente, es probable que estos genes pasaran a los ancestros de los humanos modernos y se conservaran hasta hoy.

Los expertos subrayan la necesidad de encontrar más muestras de ADN y restos óseos para comprender plenamente la historia de la evolución humana.