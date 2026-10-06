El insecto más pesado del mundo salvado de la extinción

En Nueva Zelanda, un programa especial para salvar a los wētāpunga, insectos cuyo peso equivale al de un ratón, y reintroducirlos en su hábitat natural ha dado resultados. Los expertos de los zoológicos crearon las condiciones necesarias para estos insectos raros, los cuidaron con una dieta especial y lograron preservar su linaje.

Un programa de cría especial llevado a cabo en Nueva Zelanda ayudó enormemente a restaurar la población de wētāpunga, considerado el insecto más pesado del mundo. Así lo informó The Guardian .

La hembra de wētāpunga, cuyo nombre oficial es Deinacrida heteracantha, se distingue de muchos otros insectos por su apariencia y tamaño. Su peso puede ser casi igual al de un ratón. La longitud de su cuerpo alcanza los 10 centímetros y la envergadura de sus patas puede llegar a los 20 centímetros.

Por lo general, las hembras de wētāpunga son más grandes que los machos. Durante el período de gestación, su peso puede alcanzar hasta los 70 gramos. En este sentido, este insecto llama la atención como uno de los más grandes y pesados del mundo.

Actualmente, estos insectos se consideran oficialmente una especie extinta en la naturaleza en Nueva Zelanda. En las regiones de la Isla Norte, su número ha disminuido drásticamente.

Según los expertos, debido a la proliferación de depredadores y la alteración del ecosistema natural, los wētāpunga estuvieron en peligro de extinción total a principios de la década de 1990.

Cuidados especiales y reintroducción en la naturaleza

Con el fin de salvar esta rara especie de insecto, dos zoológicos de Nueva Zelanda desarrollaron un sistema de cría en condiciones controladas.

Los expertos crearon recintos separados para los insectos, tratando de recrear condiciones lo más cercanas posible a su vida natural. Además de hojas frescas y caídas, los wētāpunga fueron alimentados con una dieta especial de tres componentes que incluía proteínas de pescado.

Gracias a los cuidados especiales y a la cría bajo control, el número de wētāpunga aumentó significativamente. Posteriormente, comenzaron los trabajos de reintroducción en su entorno natural.

Como resultado, un total de 11 000 wētāpunga fueron liberados en islas libres de depredadores. Esto permitió a estos insectos raros vivir, reproducirse y asegurar una nueva generación en un entorno seguro.

De esta manera, los expertos lograron preservar la población de la especie a lo largo de varias generaciones. El regreso de los wētāpunga a la naturaleza se convirtió en uno de los pasos importantes en la protección de especies raras en peligro de extinción en Nueva Zelanda.