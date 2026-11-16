Ruslan Abdullayev se enfrentará a un boxeador mexicano en EE. UU. en su próxima pelea

El talentoso boxeador profesional uzbeko Ruslan Abdullayev pondrá a prueba sus fuerzas contra un rival mexicano en su próximo combate. Nuestro compatriota subirá al ring en EE. UU. la mañana del 21 de noviembre. Abdullayev, quien hasta ahora no conoce la derrota en su carrera profesional, intentará elevar su número de victorias a seis. Sin embargo, frente a él tendrá a un boxeador mexicano con su propia experiencia.

Se han revelado los detalles del próximo combate de Ruslan Abdullayev, quien se está ganando un lugar en el boxeo profesional de Uzbekistán. Nuestro compatriota participará en una velada de boxeo profesional organizada el 21 de noviembre en la ciudad de Indio, California, EE. UU.

La competición tendrá lugar en el complejo Fantasy Springs Casino. El oponente de Abdullayev será el mexicano Juan Mesa Angulo.

Oportunidad para la sexta victoria de Abdullayev

Ruslan Abdullayev ha disputado cinco combates en el ring profesional hasta la fecha y los ha ganado todos.

Este resultado demuestra que ha comenzado su carrera profesional con éxito. Ahora, el boxeador uzbeko tiene como objetivo continuar su racha ganadora y lograr su sexto triunfo en el ring profesional.

Por supuesto, cada nuevo combate requiere una preparación especial y atención, independientemente de los resultados anteriores. Por ello, el próximo encuentro será también una prueba importante para Abdullayev.

El rival mexicano cuenta con 12 combates en su haber

El oponente de nuestro compatriota, Juan Mesa Angulo, también posee cierta experiencia en el boxeo profesional.

El boxeador mexicano ha disputado 12 combates hasta ahora, ganando nueve de ellos. Ha sufrido tres derrotas.

Boxeador Combates Victorias Derrotas Ruslan Abdullayev 5 5 0 Juan Mesa Angulo 12 9 3

Según las estadísticas, Angulo ha disputado más combates que Abdullayev en el ring profesional. Sin embargo, nuestro compatriota sigue invicto hasta el momento.

Ahora la atención se centra en la pelea en Indio

El combate que tendrá lugar el 21 de noviembre es una etapa importante en la carrera profesional de Ruslan Abdullayev.

Es natural que los aficionados esperen con gran interés la actuación de nuestro compatriota en EE. UU. Porque cada victoria sirve no solo para mejorar el récord profesional del boxeador, sino también para fortalecer su posición en el ámbito internacional.

Abdullayev ha logrado cinco victorias en cinco combates. Ahora subirá al ring contra un rival mexicano por su sexto triunfo. Solo queda una pregunta: ¿podrá nuestro compatriota continuar su racha invicta?