En un concierto en Kazajistán, una mujer se quita el pañuelo e intenta besar a Presnyakov (video)

Un incidente inusual ocurrió durante el concierto del famoso cantante ruso Vladimir Presnyakov en Almaty, Kazajistán. Una de las espectadoras subió al escenario e intentó besar al artista. Así lo informó KrisPi | Kazaxstan.

En el video difundido en las redes sociales, se ve a una mujer, que inicialmente llevaba un pañuelo, bailando frente al escenario. Luego se acerca al cantante, se quita el pañuelo e intenta besar a Presnyakov. Sin embargo, en el último momento, el cantante retrocede y evita el intento de la mujer.

El video de este incidente se volvió viral en las redes sociales, provocando diversos debates. Mientras algunos usuarios criticaron el comportamiento de la mujer, otros reaccionaron con humor. Algunos también especularon que podría tratarse de una actuación preparada, aunque hasta ahora no hay información que confirme esta teoría.