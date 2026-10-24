El secreto bajo la piel revelado: científicos descubren cómo el mosquito de la malaria succiona sangre

Prestigiosos científicos de la Universidad Johns Hopkins han logrado observar por primera vez, con una precisión sin precedentes, los procesos que ocurren en la superficie y capas profundas de la piel humana durante una picadura de mosquito anofeles.

Gracias a cámaras de alta velocidad y micro-sensores sensibles, se identificaron 5 etapas clave del proceso de picadura, demostrando que el sistema sensorial es decisivo para que el insecto encuentre los vasos sanguíneos. Los resultados fueron publicados en la prestigiosa revista Science Advances .

Cables eléctricos y microcámaras: las 5 etapas de la picadura

Los investigadores conectaron cables eléctricos ultrafinos a los órganos sensoriales de mosquitos Anopheles coluzzii

. Este método permitió registrar en tiempo real los cambios mínimos de voltaje al penetrar la trompa bajo la piel: Cinco etapas sucesivas:

Los científicos dividieron el proceso en: perforación, búsqueda del vaso sanguíneo, succión, retiro de la trompa y finalización; El secreto de la perforación:

Al perforar, el mosquito no solo usa su trompa, sino que activa receptores sensoriales en sus patas y alrededor de la boca; Inmovilidad absoluta:

Al iniciar la succión, el insecto permanece totalmente inmóvil para asegurar su alimentación continua.

17 segundos más rápido que el mosquito del dengue Al comparar al anofeles con el Aedes aegypti

, transmisor del dengue, hallaron un dato curioso: Localización rápida: El mosquito de la malaria encuentra el vaso sanguíneo en promedio 17 segundos más rápido

que el del dengue; Duración idéntica: Aun así, el tiempo total de picadura es casi igual, aproximadamente 2,5 minutos;

Evolución independiente: Dado que sus caminos evolutivos se separaron hace 150 millones de años, los científicos concluyen que ambos insectos desarrollaron este método de forma independiente.

Gen IR76b: nueva protección contra infecciones

Durante los experimentos, se desactivó artificialmente el gen IR76b , relacionado con el olfato: