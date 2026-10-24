El secreto bajo la piel revelado: científicos descubren cómo el mosquito de la malaria succiona sangre

·6·Mundo
El secreto bajo la piel revelado: científicos descubren cómo el mosquito de la malaria succiona sangre

Prestigiosos científicos de la Universidad Johns Hopkins han logrado observar por primera vez, con una precisión sin precedentes, los procesos que ocurren en la superficie y capas profundas de la piel humana durante una picadura de mosquito anofeles.

Gracias a cámaras de alta velocidad y micro-sensores sensibles, se identificaron 5 etapas clave del proceso de picadura, demostrando que el sistema sensorial es decisivo para que el insecto encuentre los vasos sanguíneos. Los resultados fueron publicados en la prestigiosa revista Science Advances .

Cables eléctricos y microcámaras: las 5 etapas de la picadura

Los investigadores conectaron cables eléctricos ultrafinos a los órganos sensoriales de mosquitos Anopheles coluzzii

  • . Este método permitió registrar en tiempo real los cambios mínimos de voltaje al penetrar la trompa bajo la piel: Cinco etapas sucesivas:

  • Los científicos dividieron el proceso en: perforación, búsqueda del vaso sanguíneo, succión, retiro de la trompa y finalización; El secreto de la perforación:

  • Al perforar, el mosquito no solo usa su trompa, sino que activa receptores sensoriales en sus patas y alrededor de la boca; Inmovilidad absoluta:

Al iniciar la succión, el insecto permanece totalmente inmóvil para asegurar su alimentación continua.

17 segundos más rápido que el mosquito del dengue Al comparar al anofeles con el Aedes aegypti

  • , transmisor del dengue, hallaron un dato curioso: Localización rápida: El mosquito de la malaria encuentra el vaso sanguíneo en promedio 17 segundos más rápido

  • que el del dengue; Duración idéntica: Aun así, el tiempo total de picadura es casi igual, aproximadamente 2,5 minutos;

  • Evolución independiente: Dado que sus caminos evolutivos se separaron hace 150 millones de años, los científicos concluyen que ambos insectos desarrollaron este método de forma independiente.

Gen IR76b: nueva protección contra infecciones

Durante los experimentos, se desactivó artificialmente el gen IR76b , relacionado con el olfato:

  • Pérdida de objetivo: Sin este gen, los mosquitos perdieron casi totalmente la capacidad de localizar vasos sanguíneos y su tasa de succión cayó drásticamente;

  • Beneficios médicos: Comprender el sistema sensorial de los mosquitos permitirá crear herramientas mucho más eficaces para prevenir la malaria y otras enfermedades graves.

Universidad Johns HopkinsMosquito AnofelesScience AdvancesGen IR76bMalaria
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Antirrécord de 35 años en EE. UU.: Se declara estado de emergencia por brote de sarampiónAntirrécord de 35 años en EE. UU.: Se declara estado de emergencia por brote de sarampión6 octubre 21:08¿Se repite el Universo infinitamente? Científicos calculan el reinicio de la historia¿Se repite el Universo infinitamente? Científicos calculan el reinicio de la historia1 octubre 00:10Científicos sorprendidos: ¿apareció la vida dos veces en la Tierra?Científicos sorprendidos: ¿apareció la vida dos veces en la Tierra?7 agosto 19:36Una adolescente de 14 años sufre durante meses tras usar productos antienvejecimientoUna adolescente de 14 años sufre durante meses tras usar productos antienvejecimiento13 septiembre 00:07El gerente de la FIDE, Sergey Indeykin, fallece a los 36 años tras una picadura de mosquitoEl gerente de la FIDE, Sergey Indeykin, fallece a los 36 años tras una picadura de mosquito24 agosto 16:10Identificado el animal que mata a más de 700 000 personas al añoIdentificado el animal que mata a más de 700 000 personas al año22 agosto 14:42
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol