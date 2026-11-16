En Kazajistán, se han producido importantes cambios de personal tras sucesos impactantes que involucran a las fuerzas del orden y altos funcionarios. Por decreto del presidente Kasim-Yomart Tokáyev, Yermek Sagimbayev fue destituido de su cargo como presidente del Comité de Seguridad Nacional (KNB). Mediante otro decreto del jefe de Estado, el nuevo jefe de los servicios especiales, Marat Irmenov fue nombrado.

Razones de la dimisión y fallos en el caso de corrupción

Según el portavoz del presidente de Kazajistán, Aibek Smadiyarov, la destitución de Yermek Sagimbayev se debe directamente a los errores y deficiencias cometidos por los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

« Al tomar la decisión de destituir a Yermek Sagimbayev, el jefe de Estado tuvo en cuenta, por supuesto, la detención de los implicados en el caso de corrupción. En opinión del presidente, las fuerzas del orden cometieron errores. En este sentido, el ministro del Interior, Yerjan Sadenov, también recibió una amonestación oficial », dijo Aibek Smadiyarov.

Cambios en la dirección del KNB Detalles e información Destituido Yermek Sagimbayev (dirigía el organismo desde enero de 2022) Nuevo jefe Marat Irmenov (ex vicepresidente) Medidas adicionales El ministro del Interior, Yerjan Sadenov, recibió una amonestación oficial Razones principales Deficiencias y errores en casos de corrupción de alto nivel

Detenciones impactantes y tareas del nuevo jefe

El relevo en la dirección del comité se produjo en el contexto de un gran escándalo de corrupción que ha causado una gran resonancia en el país. En particular, el 12 de noviembre el KNB anunció la detención por sospechas de corrupción de Nurlan Jakupov, jefe del fondo «Samruk-Kazyna», y de Yeljas Otinshiyev, jefe de la compañía ferroviaria nacional «Qazaqstan Temir Joly».

En una reunión especial con la nueva dirección del KNB, el presidente Kasim-Yomart Tokáyev subrayó que la reforma radical del sistema de órganos de seguridad nacional, la protección firme de los intereses del Estado en el ámbito económico y el refuerzo de la lucha contra la corrupción son tareas prioritarias.

El nuevo jefe del comité, Marat Irmenov, ocupaba el cargo de vicepresidente desde octubre de 2025. Se graduó en el Instituto del KNB en 1996 y ha trabajado en el sistema de servicios especiales en diversos cargos directivos desde el año 2000.

¿En qué medida cree que estos cambios drásticos de personal y las medidas anticorrupción en Kazajistán influirán positivamente en la estabilidad económica del país? ¡Deje su opinión en los comentarios!