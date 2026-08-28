El misterioso primate que caza golpeando los árboles

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El misterioso primate que caza golpeando los árboles

Existen diversas formas de cazar en la naturaleza. Pero el aye-aye, un primate que vive en Madagascar, es totalmente diferente en este aspecto: no busca a sus presas primero con los ojos, sino mediante el sonido.

El aye-aye golpea rápidamente el tronco y las ramas de los árboles con su dedo medio largo y delgado. Luego, a través de sus grandes y sensibles orejas, escucha los sonidos producidos por las cavidades dentro del árbol y el movimiento de las larvas de insectos.

Una vez que identifica el área donde se encuentra la presa, abre la corteza del árbol con sus fuertes dientes. Después, introduce su dedo extremadamente largo y delgado en el agujero para extraer la larva del insecto como si fuera una pinza.

Los expertos llaman a este método «búsqueda de alimento por percusión». Esta inusual técnica de caza convierte al aye-aye en una de las criaturas más extraordinarias entre los primates.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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