Detenido un hombre por usar IA para 'tomarse fotos' con Erdoğan: se revela la verdad detrás de las imágenes

En Ankara, un hombre fue detenido debido a fotos falsas creadas con inteligencia artificial. Mediante IA, se hizo pasar por alguien que estaba junto al presidente turco Recep Tayyip Erdoğan y el ministro de Justicia Yılmaz Tunç.

Según el diario Cumhuriyet, el hombre publicó las imágenes generadas por IA en su estado de WhatsApp y las difundió en redes sociales.

En las fotos, daba la impresión de haberse reunido con altos funcionarios del país.

Sin embargo, las imágenes no son reales; fueron creadas mediante inteligencia artificial.

El hombre es sospechoso de difundir información falsa y de fingir vínculos con figuras influyentes. La fiscalía de Ankara está investigando el caso.