¿Ha fracasado el «centro de gas» propuesto por Putin? Turquía impone condiciones a Rusia

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¿Ha fracasado el «centro de gas» propuesto por Putin? Turquía impone condiciones a Rusia

Turquía tiene la intención de reducir el volumen de gas natural comprado a Rusia para cambiar a fuentes de suministro alternativas más baratas. Si Moscú no revisa su política de precios y no ofrece descuentos, Ankara reducirá aún más las compras.

Esta contundente declaración fue realizada por el Ministro de Energía y Recursos Naturales de Turquía, Alparslan Bayraktar, durante una conferencia en Estambul.

«No es una cuestión de política, sino de precio»: la firme postura de Turquía

El Ministro de Energía explicó la postura de Ankara de forma abierta y con cifras:

  • ¿Por qué se elige el gas estadounidense? «La razón por la que compramos menos gas a Rusia y más a EE. UU. es muy sencilla: aquí no hay política, todo es cuestión de precio. El gas ruso es excesivamente caro», subrayó Bayraktar.

  • No habrá un abandono total, pero se buscarán alternativas: Ankara no pretende renunciar totalmente al gas ruso, pero seguirá eligiendo las ofertas más convenientes y asequibles de acuerdo con las reglas del mercado.

  • 14 rutas de importación: El ministro enfatizó que Turquía no permitirá monopolios energéticos; el país actualmente importa gas a través de 14 rutas diferentes (incluyendo gasoductos desde Rusia, Azerbaiyán e Irán, además de terminales de GNL).

¿Qué pasó con el proyecto de «centro de gas turco» de Putin?

En 2022, el presidente ruso Vladimir Putin propuso crear un gran centro de gas en territorio turco para reemplazar los gasoductos «Nord Stream» saboteados.

  • El plan de Ankara: Turquía apoyó la idea, proponiendo convertir el centro en una plataforma independiente que venda a Europa el gas no solo de Rusia, sino de todos los países vecinos.

  • La frialdad de Gazprom: Según informes de Bloomberg, el monopolio ruso Gazprom ha perdido recientemente casi todo interés en el centro de gas en Turquía, y el proyecto ya ni siquiera se discute dentro de la empresa.

La condición impuesta por Ankara sobre los precios demuestra que la posición de Rusia se está debilitando en uno de sus mercados más grandes e importantes.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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