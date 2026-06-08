Padre en Turquía intentó lanzar a su hija de 3 años por la ventana

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Padre en Turquía intentó lanzar a su hija de 3 años por la ventana

Un incidente en Ankara, Turquía, ha captado la atención pública. El 5 de junio de este año, un hombre tomó a su hija de 3 años como rehén, creando una situación peligrosa. Los medios locales informaron sobre el hecho.

Según los informes, el incidente ocurrió en un apartamento de la calle 2022, en el barrio de Piyada, distrito de Etimesgut. El individuo, que había discutido con su cónyuge, tomó a la niña como rehén con un cuchillo.

Los vecinos, que vieron al hombre sosteniendo un cuchillo en una mano y a la niña en la otra a través de la ventana, llamaron inmediatamente al servicio de emergencias 112. Poco después, la policía, los bomberos y las ambulancias llegaron al lugar.

Las fuerzas del orden y los servicios de rescate reforzaron las medidas de seguridad en la zona e intentaron persuadir al sospechoso para que liberara a la niña. Sin embargo, las negociaciones no dieron los resultados esperados.

Posteriormente, las fuerzas de operaciones especiales llevaron a cabo una operación rápida, neutralizando al hombre. La niña de 3 años fue rescatada sana y salva y puesta bajo supervisión médica. El sospechoso también fue llevado a un centro médico.

Según la policía, la vida de la niña se salvó gracias a la rapidez de las acciones. Además, un perro policía que cumplía con su deber durante la operación resultó herido y actualmente está recibiendo tratamiento.

Actualmente, continúan las investigaciones pertinentes sobre este incidente.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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