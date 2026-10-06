Donald Trump ofreció ayuda ante el riesgo de peste en Rusia

El presidente de EE. UU., Donald Trump, reaccionó a los informes sobre una posible propagación de la peste en la región rusa de Irkutsk. Ofreció ayuda a Rusia ante esta situación, según informó la CNBC.

El 5 de octubre, durante una conversación con periodistas en la Casa Blanca, Trump expresó su disposición a ayudar a Rusia tras conocerse el fallecimiento de un empleado de un instituto de investigación que estudia la peste en Irkutsk.

Trump señaló que no ha discutido este caso con las autoridades rusas. Al mismo tiempo, calificó la peste como una enfermedad grave y destacó que algunos microbios se están volviendo cada vez más fuertes.

El Departamento de Estado de EE. UU. informó que la situación está siendo monitoreada en cooperación con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y otras agencias. La entidad señaló que, por ahora, muchos detalles no han sido confirmados.

La Organización Mundial de la Salud también indicó que aún no se ha confirmado la causa exacta de la muerte del empleado. Según la información disponible, la organización evalúa el nivel de riesgo para la población como bajo.

Anteriormente, las autoridades rusas informaron que el 29 de septiembre una empleada del instituto de lucha contra la peste de Irkutsk fue hospitalizada con síntomas de neumonía grave y falleció en la noche del 1 al 2 de octubre.