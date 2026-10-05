¿Se romperá la racha negativa de 32 años? Uzbekistán juega mañana contra Corea del Sur

Mañana, 6 de octubre, la selección nacional de Uzbekistán disputará un importante partido amistoso dentro de la ventana internacional de la FIFA. Nuestros representantes se enfrentarán a uno de los grandes del continente: Corea del Sur en un duelo crucial.

Este enfrentamiento tiene una importancia enorme, no solo para evaluar el estado actual de los equipos, sino también para romper una de las rachas más negativas en la historia del fútbol uzbeko. Ambas selecciones se reencuentran en el campo tras una larga pausa de 8 años.

16 partidos en la historia: Números y la única victoria histórica

Uzbekistán y Corea del Sur se han enfrentado hasta la fecha en 16 ocasiones en el ámbito internacional. Las estadísticas de los enfrentamientos son las siguientes:

Victorias de Corea del Sur: 11 partidos; Empates:

4 encuentros; Victoria de Uzbekistán:

1 partido; Diferencia de goles:

14:34 (a favor del rival). La única victoria de nuestra selección contra los «Tigres de Asia» se remonta a los históricos Juegos Asiáticos de 1994. En aquel entonces, en el torneo de Hiroshima, nuestros representantes ganaron 1-0 antes de colgarse la medalla de oro. Desde entonces, es decir, durante

32 años, la selección de Uzbekistán no ha podido vencer a los coreanos. Último partido y espíritu de revancha

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue en noviembre de 2018, en un amistoso disputado en Australia. En aquel partido, Corea del Sur ganó 4-0.

Ocho años después, con una generación renovada, joven y con experiencia internacional, este partido es la oportunidad perfecta para que nuestra selección busque la revancha y termine con 32 años de espera.

¿Cuándo y a qué hora empieza el partido?

Este intenso amistoso de la fecha FIFA

comenzará el 6 de octubre a las 16:00 hora de Taskent. El encuentro servirá como una prueba vital para el cuerpo técnico antes de las eliminatorias para las copas continentales y la Copa del Mundo. soat 16:00 da start oladi. Uchrashuv milliy jamoamiz murabbiylar shtabi uchun qit’a kuboklari va Jahon chempionati saralashlari oldidan kuchlarni yana bir bor tekshirib olishda muhim sinov vazifasini o‘taydi.