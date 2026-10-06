¿Cómo el nuevo misil hipersónico de EE. UU. evade los sistemas de defensa aérea?

La Fuerza Aérea de los EE. UU., en colaboración con la Real Fuerza Aérea Australiana, realizó la primera prueba de vuelo exitosa del HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile), un misil de crucero hipersónico de nueva generación. Así lo informó la prestigiosa publicación militar The War Zone citando a funcionarios militares estadounidenses.

Un portavoz de la USAF destacó que esta prueba forma parte de un programa para mejorar las capacidades de ataque de precisión a larga distancia a velocidades imparables.

Lanzamiento secreto en el polígono de Woomera

Aunque no se reveló oficialmente el tipo de avión ni el nombre del campo de pruebas, según The War Zone, la histórica prueba tuvo lugar en el famoso sitio de pruebas militares australiano Woomera Test Range :

Lanzamiento aéreo: Un avión de la RAAF lanzó una versión de prueba del HACM a una altitud determinada en un espacio aéreo reservado;

Recopilación de datos: Durante el vuelo, se registraron con éxito los parámetros telemétricos críticos sobre la aerodinámica del misil, su entrada en el entorno hipersónico y el funcionamiento estable de los componentes.

Velocidad Mach 7 y compacidad: capacidades técnicas del HACM

Las características técnicas precisas del HACM están clasificadas. No obstante, fuentes militares abiertas revelan sus capacidades letales:

Sistema hipersónico de dos etapas: El misil consta de un propulsor de combustible sólido (bloque inicial) y una sección de combate equipada con un estatorreactor hipersónico autónomo;

Velocidad y maniobrabilidad: El arma puede alcanzar aproximadamente Mach 7 (7 veces la velocidad del sonido). El planeador rápido es capaz de realizar maniobras bruscas en altitud y dirección, lo que lo hace prácticamente indetectable para los radares de defensa antimisiles modernos;

Radio de acción: El alcance de ataque previsto del misil es de 500 kilómetros ;

Tamaño compacto para cazas: A diferencia de los sistemas hipersónicos pesados, el HACM es compacto. Por ello, puede ser utilizado no solo por bombarderos estratégicos, sino también por cazas tácticos como el F-15E Strike Eagle y el F/A-18F Super Hornet de la aviación naval.

Retrasos y cronograma de producción masiva

Debido a su complejidad técnica, las pruebas se pospusieron varias veces, pasando de 2024 a 2025 y luego a 2026.

Tras este éxito en Australia, el Pentágono avanza a la siguiente etapa. El objetivo de la USAF es finales de 2027 iniciar la producción en serie del HACM y ponerlo en servicio operativo.