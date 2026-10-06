¿Cómo el nuevo misil hipersónico de EE. UU. evade los sistemas de defensa aérea?

·10·Mundo
¿Cómo el nuevo misil hipersónico de EE. UU. evade los sistemas de defensa aérea?

La Fuerza Aérea de los EE. UU., en colaboración con la Real Fuerza Aérea Australiana, realizó la primera prueba de vuelo exitosa del HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile), un misil de crucero hipersónico de nueva generación. Así lo informó la prestigiosa publicación militar The War Zone citando a funcionarios militares estadounidenses.

Un portavoz de la USAF destacó que esta prueba forma parte de un programa para mejorar las capacidades de ataque de precisión a larga distancia a velocidades imparables.

Lanzamiento secreto en el polígono de Woomera

Aunque no se reveló oficialmente el tipo de avión ni el nombre del campo de pruebas, según The War Zone, la histórica prueba tuvo lugar en el famoso sitio de pruebas militares australiano Woomera Test Range :

  • Lanzamiento aéreo: Un avión de la RAAF lanzó una versión de prueba del HACM a una altitud determinada en un espacio aéreo reservado;

  • Recopilación de datos: Durante el vuelo, se registraron con éxito los parámetros telemétricos críticos sobre la aerodinámica del misil, su entrada en el entorno hipersónico y el funcionamiento estable de los componentes.

Velocidad Mach 7 y compacidad: capacidades técnicas del HACM

Las características técnicas precisas del HACM están clasificadas. No obstante, fuentes militares abiertas revelan sus capacidades letales:

  • Sistema hipersónico de dos etapas: El misil consta de un propulsor de combustible sólido (bloque inicial) y una sección de combate equipada con un estatorreactor hipersónico autónomo;

  • Velocidad y maniobrabilidad: El arma puede alcanzar aproximadamente Mach 7 (7 veces la velocidad del sonido). El planeador rápido es capaz de realizar maniobras bruscas en altitud y dirección, lo que lo hace prácticamente indetectable para los radares de defensa antimisiles modernos;

  • Radio de acción: El alcance de ataque previsto del misil es de 500 kilómetros;

  • Tamaño compacto para cazas: A diferencia de los sistemas hipersónicos pesados, el HACM es compacto. Por ello, puede ser utilizado no solo por bombarderos estratégicos, sino también por cazas tácticos como el F-15E Strike Eagle y el F/A-18F Super Hornet de la aviación naval.

Retrasos y cronograma de producción masiva

Debido a su complejidad técnica, las pruebas se pospusieron varias veces, pasando de 2024 a 2025 y luego a 2026.

Tras este éxito en Australia, el Pentágono avanza a la siguiente etapa. El objetivo de la USAF es finales de 2027 iniciar la producción en serie del HACM y ponerlo en servicio operativo.

HACMMisilFuerza Aérea de EE. UU.Real Fuerza Aérea AustralianaWoomera Test Range
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La Fuerza Aérea de EE. UU. financia un chip que obtiene energía del vacío cuánticoLa Fuerza Aérea de EE. UU. financia un chip que obtiene energía del vacío cuántico31 agosto 17:58La Fuerza Aérea de EE. UU. amplía su contrato de transporte de carga con Blue OriginLa Fuerza Aérea de EE. UU. amplía su contrato de transporte de carga con Blue Origin3 agosto 06:51Fuertes explosiones y ataque balístico: ataques con misiles sobre Kiev y su regiónFuertes explosiones y ataque balístico: ataques con misiles sobre Kiev y su región18 septiembre 23:43Europa ante un invierno difícil: Advertencia sobre precios de energía y un antirecord de 13 añosEuropa ante un invierno difícil: Advertencia sobre precios de energía y un antirecord de 13 añosHoy 16:46Donald Trump ofreció ayuda ante el riesgo de peste en RusiaDonald Trump ofreció ayuda ante el riesgo de peste en RusiaHoy 16:45Cientos de Pikachu aparecen en las calles de Seúl y sorprenden a todosCientos de Pikachu aparecen en las calles de Seúl y sorprenden a todosHoy 16:41
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
¿Cómo vive un hombre paquistaní de 436 kilos?
¿Cómo vive un hombre paquistaní de 436 kilos?