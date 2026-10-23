La Fuerza Aérea de EE. UU. prueba un avión de carga híbrido con una estructura única

La Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha mostrado un gran interés en un prometedor proyecto de aviación destinado a transformar radicalmente la logística militar y el sistema de suministro. El Pentágono Natilus ha otorgado una subvención de KONA para desarrollar el programa de aviones de carga regionales 3,5 millones de dólares desarrollado por la empresa.

Esta inversión Operational Energy – Innovation se otorgó en el marco del programa, con el objetivo de llevar el proyecto a pruebas de vuelo reales con un avión a escala completa y demostrar sus capacidades de suministro en condiciones militares complejas.

Abandonar la aviación tradicional: La maravilla del «ala integrada»

La mayor innovación técnica del avión KONA reside en su estructura aerodinámica:

Construcción revolucionaria: Mientras que en los aviones convencionales las alas se fijan por separado a un fuselaje tubular, en el aparato KONA, el fuselaje y las alas están integrados en un solo cuerpo aerodinámico único;

30% de ahorro: Según el fabricante, esta estructura aerodinámica reduce drásticamente la resistencia al aire, permitiendo un ahorro de combustible de hasta el 30% en comparación con sus competidores de estructura tradicional (esta cifra se evaluará completamente en las futuras pruebas de vuelo).

Capacidades militares: Capacidad de carga y pilotaje dual

El proyecto integra varias características esenciales para el suministro militar:

Pilotaje dual: El aparato está diseñado para ser operado de forma convencional con tripulación (piloto) o de forma totalmente autónoma (en modo dron) en condiciones complejas y peligrosas;

Carga útil y alcance: El avión es capaz de transportar hasta 3,8 toneladas y su alcance de vuelo es de aproximadamente 1480 kilómetros; Bases remotas:

Estos indicadores hacen del KONA la herramienta más adecuada para la cadena de suministro entre bases militares alejadas entre sí y con suministro de combustible limitado. Importancia táctica: El punto medio entre el Cessna y el Hercules

Se espera que la nueva aeronave llene el vacío entre el ligero Cessna C-208 y los aviones de transporte táctico pesados C-130 Hercules:

Despegue en pistas cortas:

El avión puede utilizar fácilmente pistas cortas, lo que permite su uso en muchos terrenos improvisados fuera de los aeródromos estándar; Menor dependencia de aviones grandes:

Una adaptación completa a la infraestructura de carga existente permite al ejército estadounidense evitar el uso de aviones costosos y grandes para pequeñas entregas, reduciendo así significativamente los costos. Los fondos asignados no están destinados a la compra del aparato terminado, sino a completar las fases de ingeniería y pruebas del proyecto KONA.

Ajratilgan mablag‘ tayyor apparatni xarid qilishga emas, balki KONA loyihasining muhandislik va sinov bosqichlarini to‘liq yakunlashga yo‘naltiriladi.