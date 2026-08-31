La Fuerza Aérea de EE. UU. financia un chip que obtiene energía del vacío cuántico

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La Fuerza Aérea de EE. UU. financia un chip que obtiene energía del vacío cuántico

La división SpaceWERX de la Fuerza Espacial de EE. UU., que apoya a pequeñas empresas, ha asignado fondos a la startup Casimir para un nuevo proyecto. Según ixbt.com, el contrato de Fase I busca verificar la viabilidad técnica de los microchips llamados MicroSparc, un dispositivo que afirma generar corriente eléctrica continua a partir de la energía del vacío cuántico. Así lo informa Ixbt.com informa .

En esta etapa, la empresa debe probar si el diseño del generador de estado sólido autónomo cumple con los requisitos de la Fuerza Aérea de EE. UU. Estos sistemas están destinados a su uso en áreas remotas y de difícil acceso. Aunque Casimir no ha revelado el monto ni los plazos exactos de la financiación, este tipo de contratos STTR Fase I suelen oscilar entre 75 000 y 180 000 dólares con una duración de 3 a 12 meses.

Física cuántica y tecnología Casimir

El principio de funcionamiento de MicroSparc se basa en el efecto Casimir, un fenómeno cuántico confirmado experimentalmente. En 1948, Hendrik Casimir predijo que se crearía una fuerza de atracción entre dos superficies conductoras separadas por una distancia nanométrica. En este caso, las ondas electromagnéticas con una longitud de onda mayor a la distancia entre las superficies no pueden existir, lo que resulta en una energía de vacío interna menor que la externa.

En 1997, Steven Lamoreaux logró medir por primera vez la fuerza de Casimir. Sin embargo, el diseño convencional solo proporciona un impulso de energía de corta duración porque las placas se acercan entre sí. Casimir intenta convertir este efecto en una fuente de energía continua montando las placas sobre una base de silicio y añadiendo nanopilares conectados eléctricamente entre ellas.

Debates científicos y planes futuros

Según la descripción de la empresa, la zona externa de dicha estructura está sujeta a las fluctuaciones del vacío cuántico, mientras que las oscilaciones en la nanocavidad interna son más débiles. En algunos casos, un electrón pasa de la placa externa al pilar central y, debido a la baja probabilidad de retorno, se genera un flujo de electrones dirigido. Millones de estas nanocavidades se combinan en un solo chip para cerrar el circuito eléctrico.

Casimir afirma que las versiones iniciales de MicroSparc son equivalentes en potencia a una pequeña batería de cerámica o a un panel solar pequeño. Se espera que la arquitectura multicapa y la disposición 3D de los cristales permitan aumentar la potencia hasta 100 veces. No obstante, la capacidad del dispositivo para extraer energía eléctrica útil y continua directamente del vacío cuántico sigue siendo controvertida, ya que aún no se ha demostrado de forma independiente, y algunos científicos lo califican como un tipo de «móvil perpetuo».

Harold G. White, cofundador de Casimir y ex empleado de la NASA Eagleworks, subraya que el efecto Casimir en sí es parte integrante de la mecánica cuántica establecida, y que la cuestión controvertida reside únicamente en el método de aplicación práctica en MicroSparc. La empresa indica que este contrato permite probar la tecnología según los requisitos reales de la Fuerza Aérea de EE. UU. y planea lanzar MicroSparc al mercado comercial en 2028.

Vacío cuánticoCasimirMicroSparcFuerza Aérea de EE. UU.Tecnología
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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