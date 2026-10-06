El continente europeo atraviesa la fase de rearme más grande y extensa desde la Segunda Guerra Mundial. Según los nuevos datos analíticos publicados por el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) y la OTAN, en 2026, el gasto militar total de los países europeos alcanzará los 574 mil millones de euros.

El análisis de las cifras muestra que hace solo cinco años, en 2021, el presupuesto de defensa del continente era de 283 mil millones de euros, lo que significa que en este corto periodo, el volumen nominal del gasto ha aumentado un 103 por ciento.

Relación con el PIB y dinámica comparativa con EE. UU.

La proporción del gasto en defensa en la economía también ha cambiado radicalmente:

La cuota del PIB ha aumentado drásticamente: Mientras que en 2021 el gasto militar representaba una media del 1,64 % del producto interior bruto (PIB) europeo, a finales de 2026 esta cifra alcanzará el 2,55 % ;

Inversiones en infraestructura: Además, los países miembros de la alianza están destinando un 1,4 % adicional del PIB al fortalecimiento de la infraestructura militar, la logística y la seguridad común;

Tasa de crecimiento superior a la de EE. UU.: En los últimos cinco años, Europa ha aumentado su gasto militar en 291 mil millones de euros netos, duplicándolo. A modo de comparación, en el mismo periodo, el presupuesto de defensa de EE. UU. creció un 28 % (199 mil millones de euros en valor absoluto).

Alemania a la cabeza, saltos sin precedentes en el Báltico y Polonia

El mayor cambio en términos de volumen financiero por país se observa en Alemania:

El salto de 2,6 veces de Berlín: Alemania sigue siendo el líder indiscutible en Europa en cuanto al volumen total de gasto militar. El país aumentó su presupuesto de defensa de 48 mil millones de euros en 2021 a 125 mil millones de euros en 2026, un aumento de 2,6 veces;

Récord del flanco oriental: El crecimiento ha sido aún más drástico en los países situados en las fronteras orientales de la OTAN. Polonia ha multiplicado su presupuesto militar por 3,5, Estonia por 3,6 y Lituania por 4,3 ;

Objetivo del 5 % alcanzado primero: Polonia y los países bálticos han alcanzado en la práctica, mucho antes de lo previsto, el objetivo estratégico fijado en la cumbre de la OTAN de 2025: elevar el gasto en defensa al 5 % del PIB para 2035.

Explosión de los ingresos del complejo militar-industrial

El fuerte aumento de la contratación pública también se ha reflejado en el volumen de negocios financiero de las principales empresas de defensa:

Industria europea: Los ingresos de las grandes empresas europeas de la industria militar, con una facturación anual superior a los mil millones de euros, pasaron de 104 mil millones de euros en 2021 a 166 mil millones de euros ;

Gigantes estadounidenses: Los ingresos de las empresas de defensa de EE. UU. crecieron en el mismo periodo de 311 mil millones de euros a 427 mil millones de euros .

Según los expertos, la nueva norma adoptada dentro de la OTAN —la exigencia de destinar el 3,5 % del PIB a las necesidades militares básicas y el 1,5 % a la ciberseguridad, la protección de infraestructuras críticas y la preparación civil— garantizará que el sistema financiero europeo se adapte continuamente a la defensa durante la próxima década.