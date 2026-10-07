Una delegación del Comité Militar de la OTAN llegó a Kiev: ¿qué están discutiendo?

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Una delegación del Comité Militar de la OTAN llegó a Kiev: ¿qué están discutiendo?

Se ha producido uno de los eventos más importantes y significativos de los últimos años en la cooperación militar entre la Alianza Atlántica (OTAN) y Ucrania. Por primera vez en ocho años, una delegación de alto nivel del Comité Militar de la OTAN ha llegado a Kiev en visita oficial. Según informes de los medios de comunicación ucranianos, esta visita se realizó por invitación personal del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Mykhailo Drapatiy.

El aspecto más notable de la visita es que representantes militares oficiales de los 32 países miembros de la OTAN llegaron a Kiev simultáneamente.

Objetivos principales de la visita: asesoramiento y experiencia en combate

Los expertos y analistas militares evalúan la reunión simultánea de representantes de 32 países a través de diversos factores geopolíticos y tácticos:

  • Estudio de la experiencia de combate de Ucrania: Según los analistas, una de las tareas importantes del programa de la visita es estudiar de cerca la experiencia real de los enfrentamientos del ejército ucraniano en las condiciones actuales del frente y aumentar la preparación de los ejércitos de los países de la OTAN ante futuras amenazas;

  • Asesoramiento y planificación estratégica: Según comentaristas militares, incluido el coronel retirado Mikhail Khodarenok, los miembros del comité podrían proporcionar servicios de consultoría a los comandantes militares ucranianos sobre la conducción futura de la lucha armada.

La cuestión de las armas: mandato del Comité Militar y gobiernos nacionales

Aunque el Comité Militar no tiene autoridad para firmar directamente contratos de suministro de armas, este tema está en el centro del diálogo:

  • Evaluación de necesidades: Los expertos militares explican que el suministro de armas es un tema de relaciones políticas interestatales. Sin embargo, los representantes del comité militar discuten las necesidades técnicas generales sobre qué tipos de armas, en qué cantidades y en qué plazos son necesarios para Ucrania en el frente;

  • Transmisión de información a las capitales: Se espera que los miembros de la delegación, tras escuchar directamente la posición y las solicitudes de la parte ucraniana, transmitan las recomendaciones pertinentes a sus gobiernos nacionales y ministerios de Defensa.

Reacción de expertos internacionales

Los analistas militares señalan que esta visita coincide con un período de intensos ataques aéreos y escalada. Por un lado, es una señal simbólica fuerte de la solidaridad política y militar de la Alianza con Kiev, y por otro, significa la necesidad de fortalecer la coordinación dentro de la élite militar occidental sobre la situación en el frente.

Se espera que esta misión del Comité Militar de la OTAN, en su composición completa, defina los próximos pasos de la ayuda militar a Ucrania y las nuevas estrategias de defensa para los próximos meses.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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