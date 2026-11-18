La selección nacional de Uzbekistán Arabia Saudita logró una victoria por 2-1. Tras el encuentro, el entrenador Fabio Cannavaro expresó su satisfacción no solo por el importante triunfo, sino que también señaló abiertamente las deficiencias que aún deben corregirse. ¿Qué exige el técnico italiano a sus defensas, por qué nuestros jugadores bajaron el ritmo tras la expulsión de un rival y qué decisión táctica hay detrás del doblete de Sherzod Esanov? ¿Por qué fue importante esta victoria para Cannavaro? Tras la derrota por 2-3 en el amistoso contra Rusia, Arabia Sauditael equipo se enfrentó a Arabia Saudita. Cannavaro no ocultó que esa derrota afectó la moral del equipo. Destacó que, a pesar de haber jugado bien contra Rusia, la derrota final tuvo un impacto negativo en el estado de ánimo de los jugadores. Arabia SauditaEn el duelo contra Arabia Saudita, a pesar de las bajas importantes, se puso especial énfasis en el juego colectivo. El entrenador pidió a los jugadores actuar como un equipo unido y, en su opinión, cumplieron con la tarea. «Estoy muy feliz por mis jugadores y por esta victoria. A pesar de varias bajas importantes hoy, pedí a los muchachos que jugaran como un equipo unido. Realmente jugaron como un equipo y derrotaron a una de las selecciones más fuertes de Asia. Mostramos un gran juego en la primera mitad», dijo Cannavaro. Sin embargo, al entrenador le preocupó la excesiva relajación de los jugadores en ciertos momentos. Tras la expulsión de un jugador saudí, la selección de Uzbekistán bajó el ritmo. Cannavaro señaló que no es la primera vez que esto sucede. «Prefiero jugar contra diez»: el problema tras la tarjeta roja Según Cannavaro, cuando un equipo rival pierde a un jugador, la motivación de los que quedan en el campo aumenta. Se esfuerzan más para cubrir el hueco, demostrar su valía y sacar al equipo de una situación difícil. Por el contrario, el equipo en superioridad numérica a veces siente que controla el partido y puede caer en la complacencia. El técnico italiano considera esta situación peligrosa. «A veces en el fútbol prefiero jugar con igualdad numérica o incluso con uno menos que con uno más. Porque cuando están en desventaja, los jugadores muestran más carácter y determinación, mientras que cuando tienen superioridad, se relajan», dijo el entrenador. No ocultó su preocupación al final del partido, sabiendo que Arabia Saudita seguía siendo peligrosa incluso con diez hombres.

No obstante, Cannavaro valoró positivamente el trabajo de los jugadores. Destacó que lucharon hasta el final, corrieron mucho y merecieron la victoria. ¿Qué está cambiando Cannavaro en el fútbol uzbeko? En la rueda de prensa, se le preguntó al entrenador sobre la bajada de ritmo en la segunda parte, observada tanto contra Rusia como contra Arabia Saudita. Cannavaro respondió que no es correcto comparar ambos partidos. Según él, la tarjeta roja del rival también influyó en el cambio de dinámica del encuentro. Al mismo tiempo, el técnico italiano se refirió a los cambios en el estilo de juego de la selección de Uzbekistán. Insistió en que el equipo busca imponer su juego independientemente del rival. «Antes, la selección de Uzbekistán jugaba de forma más prudente, centrándose en la defensa y esperando oportunidades. Pero no me gusta ese estilo. Quiero que mi equipo controle el partido y cree muchas ocasiones», afirmó Cannavaro. Estas ideas muestran claramente las exigencias del entrenador: no solo defender y esperar el error del rival, sino controlar el balón, ser activos en ataque y tomar la iniciativa. ¿Qué exige el ex campeón del mundo a sus defensas? Cannavaro fue uno de los mejores defensas del mundo durante su carrera. Por ello, en la rueda de prensa le preguntaron sobre los errores defensivos y la falta de líderes. El entrenador no vinculó este problema solo al regreso de los defensas titulares. Explicó que una de las mayores dificultades para un seleccionador es el tiempo limitado para trabajar con los jugadores. En los clubes, los entrenadores trabajan a diario con los jugadores para analizar y corregir errores. En la selección, las concentraciones son cortas, por lo que hay que aprovechar cada entrenamiento. Cannavaro se alegra del entusiasmo de los defensas por aprender. Sin embargo, destacó que la cualidad más importante en defensa no es la fuerza física ni la velocidad, sino la concentración constante. «Un defensa nunca debe perder la concentración ni por un segundo; debe ser inteligente y sentir el juego. Debe saber cuándo marcar, cuándo presionar y cuándo simplemente despejar el balón del área», dijo el campeón del mundo con Italia. Por tanto, Cannavaro exige no solo preparación física, sino también capacidad para leer el juego, anticipar situaciones y tomar decisiones correctas. ¿De qué jugadores espera más el entrenador? Al hacer balance de la concentración de noviembre, Cannavaro admitió que aún existen deficiencias individuales. Definió tareas específicas para jugadores en varias posiciones. Los defensas no deben perder el balón en situaciones sencillas.

Los mediocentros defensivos deben observar el entorno antes de recibir el balón y planificar su siguiente acción.

Los extremos no deben tener miedo de encarar en el uno contra uno. Según el entrenador, trabajar en estos aspectos es crucial para elevar el nivel general del equipo.