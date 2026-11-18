La selección de Argentina demostró una vez más que se está adaptando gradualmente a jugar sin Lionel Messi. Tras la derrota por 1-2 en el último partido contra Uruguay, los dirigidos por Lionel Scaloni recibieron al Costa Rica en un amistoso y ofrecieron un verdadero espectáculo de goles, logrando una victoria por 7-0, una goleada contundente.

Goles rápidos y dominio en la primera parte

Desde los primeros minutos, los argentinos tomaron el control total del campo. El resultado no se hizo esperar:

Apertura del marcador: En el minuto 8, tras una asistencia de Enzo Fernández, Nico Paz abrió el marcador.

Doblete de Álvarez: En el minuto 35, Julián Álvarez amplió la ventaja y, poco después, en el minuto 43, volvió a marcar.

Doblete de Paz: En el minuto 39, Nico Paz volvió a perforar la red rival, dejando el marcador 4-0 antes del descanso.

Goleada en la segunda parte y el protagonismo de los jóvenes

Tras el descanso, el partido siguió siendo de un solo lado. El joven talento que ingresó desde el banquillo, Franco Mastantuono puso el 5-0 en el minuto 48. En el minuto 78, el experimentado Alexis Mac Allister anotó otro gol, y al final del encuentro, en el minuto 89, Mastantuono selló su doblete para cerrar el marcador.