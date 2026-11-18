Argentina golea 7-0 a Costa Rica: ¿Cómo juega el equipo sin Messi?
La selección de Argentina demostró una vez más que se está adaptando gradualmente a jugar sin Lionel Messi. Tras la derrota por 1-2 en el último partido contra Uruguay, los dirigidos por Lionel Scaloni recibieron al Costa Rica en un amistoso y ofrecieron un verdadero espectáculo de goles, logrando una victoria por 7-0, una goleada contundente.
Goles rápidos y dominio en la primera parte
Desde los primeros minutos, los argentinos tomaron el control total del campo. El resultado no se hizo esperar:
Apertura del marcador: En el minuto 8, tras una asistencia de Enzo Fernández, Nico Paz abrió el marcador.
Doblete de Álvarez: En el minuto 35, Julián Álvarez amplió la ventaja y, poco después, en el minuto 43, volvió a marcar.
Doblete de Paz: En el minuto 39, Nico Paz volvió a perforar la red rival, dejando el marcador 4-0 antes del descanso.
Goleada en la segunda parte y el protagonismo de los jóvenes
Tras el descanso, el partido siguió siendo de un solo lado. El joven talento que ingresó desde el banquillo, Franco Mastantuono puso el 5-0 en el minuto 48. En el minuto 78, el experimentado Alexis Mac Allister anotó otro gol, y al final del encuentro, en el minuto 89, Mastantuono selló su doblete para cerrar el marcador.
Participantes del encuentro
Estadísticas y resultado
Anfitriones
Argentina — 7 goles
Visitantes
Costa Rica — 0 goles
Protagonistas principales
Nico Paz (2), Julián Álvarez (2), Franco Mastantuono (2), Alexis Mac Allister (1)
Alineaciones
En este amistoso, el cuerpo técnico probó a varios jugadores jóvenes junto al equipo titular:
Argentina: Emiliano Martínez, Lisandro Martínez (Trujillo, 61'), Vega (Tagliafico, 61'), Giay (Flaco López, 46'), Medina (Anselmino, 71'), Enzo Fernández (Almada, 55'), Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez (Montiel, 46'), Nico Paz (Mastantuono, 46'), Prestianni (Giuliano Simeone, 71').
Costa Rica: Sequeira, Salazar (John Ruiz, 47'), Taylor, Juan Pablo Vargas, Calvo, Kenel Michel (Alcocer, 46'), Soto (Douglas López, 46'), Josimar Méndez (Kenay Myrie, 55'), Carlos Mora (Joseph Mora, 68'), Celso Borges (Gabriel Leyva, 68'), Manfred Ugalde (Alvarado Morera, 77').
En tu opinión, ¿cómo se evalúan las posibilidades de la selección argentina en las próximas competiciones oficiales sin Lionel Messi? ¡Deja tu comentario!
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