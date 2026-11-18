«Desde el punto de vista futbolístico, creo que el año no fue malo, fue digno. Los rivales también fueron fuertes e interesantes. Si evaluamos los resultados no solo por el marcador, sino por la calidad del juego, puedo decir que es muy meritorio.

En opinión de Valeri Karpin, el 2026 ha sido un año exitoso para la selección rusa desde el punto de vista futbolístico. El entrenador valoró no solo los resultados, sino también la calidad del juego mostrado en el campo.

La selección nacional de Rusia cerró el año 2026 con dos victorias. Los pupilos de Valeri Karpin vencieron primero a Uzbekistán por 3-2 en Taskent, y luego superaron a Venezuela por 2-0 en Krasnodar. Al hacer balance del año, el seleccionador ruso expresó su satisfacción con el rendimiento de su equipo. Sin embargo, sus comentarios sobre el partido contra Uzbekistán seguramente llamarán la atención de los aficionados uzbekos.

«Uzbekistán reveló los puntos débiles de Rusia»: Los problemas en el equipo de Karpin

Lee también · 14 noviembre «Uzbekistán reveló los puntos débiles de Rusia»: Los problemas en el equipo de Karpin

El equipo se vio bien en casi todos los partidos, a excepción de la primera parte en Uzbekistán. En el resto de los encuentros, el equipo actuó a un nivel muy alto», declaró Karpin.

De hecho, el encuentro en Taskent no fue fácil para Rusia. Los jugadores uzbekos se adelantaron 2-0 en la primera parte, poniendo al rival en una situación muy complicada. Pero los rusos lograron darle la vuelta al marcador y ganaron 3-2.

¿Qué resultados obtuvo la selección de Rusia en 2026?

Los pupilos de Karpin disputaron un total de 10 partidos durante el año. Ganaron siete, empataron dos y solo sufrieron una derrota.

Resultados de la selección de Rusia en 2026:

Rival Marcador Resultado Nicaragua 3:1 Victoria Burkina Faso 3:0 Victoria Trinidad y Tobago 3:0 Victoria Irán 2:0 Victoria Namibia 6:0 Victoria Uzbekistán 3:2 Victoria Venezuela 2:0 Victoria Mali 0:0 Empate Nigeria 3:3 Empate Egipto 0:1 Derrota

El partido contra Uzbekistán fue uno de los más complejos del año

El encuentro en Taskent tuvo un significado especial para Rusia, ya que el equipo de Karpin se fue al descanso perdiendo por dos goles. Los jugadores uzbekos crearon ocasiones peligrosas y estuvieron muy cerca de la victoria.

Sin embargo, al marcar tres goles en la parte final, los rusos se llevaron la victoria y luego confirmaron su buen momento en Krasnodar contra Venezuela. Gracias a un doblete de Aleksei Miranchuk, ganaron 2-0. Este fue el último partido de la selección rusa en 2026.

La valoración de Karpin y el punto de interés para los aficionados uzbekos

Es cierto que Rusia terminó el año con resultados positivos. Siete victorias, dos empates y una derrota en 10 partidos lo confirman.

Sin embargo, hay un aspecto importante en la opinión de Karpin sobre el partido contra Uzbekistán: excluyó específicamente la primera parte del encuentro en Taskent. Esto demuestra una vez más la dificultad que la selección de Uzbekistán planteó a su rival.

Aunque el marcador final favoreció a Rusia, la superioridad y el fútbol mostrado en la primera parte siguen siendo un recuerdo memorable para los aficionados uzbekos.